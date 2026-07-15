钟景辉追思会丨莫家尧激罕现身再踏演艺舞台向King Sir致敬 退出娱乐圈逾廿年掌管家族生意

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行。在追思会上，钟景辉生前的挚友与及演艺学院的学生轮流上台，分享与恩师昔日的往事，除了谢君豪、陈国邦和王祖蓝等人外，1989年年演艺毕业、久违了的莫家尧亦激罕现身与陈国邦和毛俊辉同台。

久未露面莫家尧身形及状态极好

莫家尧在1995年转投TVB后，自感发展受限加上适逢合约届满，决定于2005年底正式离开娱乐圈。久未露面的莫家尧身形及状态依然保持得极好，他在台上感触分分享与钟景辉生前的点滴，更提及1982年版的经典舞台剧《小城风光》（Our Town）。

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莫家尧紧记钟景辉教诲要识得自评自判

莫家尧说：「1982年8月嘅一个黄昏，维多利亚港风平浪静。不过唔知点解，当晚潮退嘅时候，潮水好似退得比平时更加浅。𠮶晚，香港话剧团喺大会堂有一个演出，亦都系《小城风光》。当晚参与嘅演员有何伟龙、欧嘉雯、罗冠兰等等。佢哋准备就绪，观众席上面亦都座无虚席。不过，唔知会唔会因为当晚潮汐嘅问题，影响到大会堂嘅冷气突然之间失灵，舞台上面嘅灯光暂时唔能够用住，因为惊过热。啲观众唯有坐喺度等。有人攞出佢哋本小小嘅场刊喺度拨凉。佢哋一路等，等咗差唔多一个钟，但冇一个观众离开。后台工作人员仲未谂到解决嘅办法。喺呢个时候，呢个剧嘅导演喺后台度行嚟行去，佢无发脾气，亦都冇喺度埋怨，佢只不过静静鸡喺度唱咗一句《小李飞刀》：『何必偏偏选中我？』」莫家尧续说：「几日之后，呢个演出顺利完成，非常成功，好评如潮。喺检讨嘅会议上面，King Sir同佢嘅团队讲咗呢番说话：『呢个戏我哋请咗一个好好嘅布景设计师，佢设计得非常之靓，好值得大家欣赏。不过，我系唔应该为《小城风光》呢个戏请布景设计师嘅。因为我咁样系违反咗呢个剧作者原本想用一个好纯粹嘅剧场主义表现手法去呈现呢个戏嘅初衷。』。King Sir又喺度教紧我哋嘢啊！佢教紧我哋，如果你想成为一个好成功嘅艺术工作者，一定唔可以畀啲赞誉嘅声音冲昏头脑，一定要识得为自己嘅成绩自评、自判。」

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莫家尧淡出娱乐圈正式回归家族生意

莫家尧其后与陈国邦和毛俊辉同台，莫家尧先说：「King Sir教导我哋，从来都唔会好说教，或者好管束我哋。通常佢会用一个好温柔、好诚恳嘅态度，以身作则。就好似蒲公英嘅种子，中庸、风行、成全、致远。King Sir喺佢好年轻嘅时候，已经选择咗戏剧，作为佢嘅终生至爱。与其话King Sir选择咗戏剧，倒不如话戏剧选择咗King Sir。佢成日都讲：『只要有戏做，我就开心。』King Sir仲有一个梦想，佢好希望可以拥有一个属于自己嘅剧团，等佢可以将自己喜欢嘅剧本搬上银幕。好可惜，King Sir最后冇完成呢个梦想，因为佢喺人生嘅旅途上面做咗一个选择。佢选择咗用佢嘅精力、用佢嘅爱、用佢嘅关怀同佢嘅青春，传承下一代。」莫家尧淡出娱乐圈正式回归家族生意， 接手家族经营的电子产品公司生意，亲力亲为担任公司总裁（CEO）一职。在他的管理下，公司业务蒸蒸日上，版图已成功扩展至香港、内地及马来西亚。莫家尧逾20年鲜有公开露面，他曾在2022年12月罕有为舞台剧《天下第一楼》客串，及后间中与香港演艺学院旧同学谢君豪、司徒慧贤等叙旧。

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