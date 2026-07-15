钟景辉追思会丨苏玉华感恩King Sir成人生榜样 潘灿良痛心香港失去伟大前辈

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行，是次追思会别具心思，以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，带领出席嘉宾回顾他对戏剧艺术的无私奉献。

姪儿钟至权分享鲜为人知点滴

追思会上，King Sir的姪儿钟至权先生（Dennis）将代表家属致辞，分享King Sir在舞台以外鲜为人知的生活点滴，包括他对麻将的热爱，以及晚年在家中观赏本地话剧时仍全神贯注的热情。钟景辉一众昔日拍档、好友及后辈亦到场作最后致敬，当中有张锦程蔡和平夫妇、章国明、樊亦敏、姜大卫、曹永廉、潘灿良夫妇、林子杰与女友张纹嘉、张继聪、黄秋生、詹瑞文、莫何敏仪等，张达明戴住口罩兼坐住轮椅到场，并由由工作人员推行进入大楼，不过他未有停下让传媒拍照。

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潘灿良坦言香港少了一位好伟大的前辈

苏玉华与老公潘灿良接受访问，对于恩师钟景辉离世，潘灿良坦言最大损失不是失去一位老师，自己觉得香港少了一位好伟大的前辈，他说：「我哋系佢学生，好多前辈都系King Sir嘅学生，好多人由佢教出来嘅都为香港做好多嘢，建立咗今日香港演艺事业。我认为一个咁样嘅老师，我哋曾经受教每一个人好惋惜，但系每个人都会行咁样嘅路，以后嘅日子都会将King Sir教我哋嘅嘢铭记于心，有机会的话，会将喺佢身上学到嘅嘢，为下一代传承落去。」谈到钟景辉教导那一方面想传承下去教下一代，潘灿良表示表演上技术外，还有钟景辉教导他们对演艺事业的尊重，以及作为演员和艺术工作者真诚地为事业出一分力，亦借助艺术带给每位观众人生如何行更好的路，他说：「我觉得艺术工作者态度最难得亦最难教，但我觉得喺King Sir身上学到最重要一样嘢。」

苏玉华称钟景辉的专业精神长存

苏玉华表示在钟景辉身上不但止学到对方所讲，还有对方的身体力行去示范给大家看见艺术工作者应有的态度同专业精神，虽然对方已离开，但觉得这种精神长存，她说：「我好感恩年青时20岁已经识King Sir，一路跟住学习点样做一个专业演员，到我做专业演员然后睇住佢成为我嘅榜样，觉得呢样嘢可以继续追随佢，同埋可以传承落去。我觉得佢喺我哋每一位学生入面摆放咗一粒种子，呢样嘢会不断成长发芽开花结果，我相信系佢留畀我哋最珍贵嘅嘢。」问到钟景辉可有所讲的说话令她铭记于心？苏玉华表示问过钟景辉对人生意义睇法，对方指在有限的生命中去帮助和成就别人，这是人生价值的意义，令她最印象深刻的事。在演艺上可会问及钟景辉意见？苏玉华坦言好少会问人，但对方睇到她演出作品觉得好就会赞又做出手指公手势，作为老师的钟景辉想她知道有欣赏自己所做的作品。

潘灿良称钟景辉尊重跟他一起工作的人

潘灿良坦言若然做得不够好，King Sir只会引导方式教导不会闹人，亦会好尊重跟他一起工作的人，从而在对方身上学到如何对待一起工作的对手，但也曾见过King Sir发恶的时候：「有次部戏排紧，其中有位演员突然有事话返唔到嚟排戏，好似滞留香港以外地方，工作人员收到消息同佢讲，King Sir听到呢个消息即刻就成个人沉晒！佢同经理讲：『你同佢讲，你话叫佢唔好同我玩嘢！即刻返嚟』。」