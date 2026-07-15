钟景辉追思会丨昔日高徒拍档最后致敬 侄儿钟至权分享King Sir鲜为人知一面

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行，是次追思会别具心思，以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，带领出席嘉宾回顾他对戏剧艺术的无私奉献。

姪儿钟至权分享鲜为人知点滴

追思会上，King Sir的姪儿钟至权先生（Dennis）将代表家属致辞，分享King Sir在舞台以外鲜为人知的生活点滴，包括他对麻将的热爱，以及晚年在家中观赏本地话剧时仍全神贯注的热情。钟景辉一众昔日拍档、好友及后辈亦到场作最后致敬，当中有张锦程蔡和平夫妇、章国明、樊亦敏、姜大卫、曹永廉、潘灿良夫妇、林子杰与女友张纹嘉、张继聪、黄秋生、詹瑞文、莫何敏仪等，张达明戴住口罩兼坐住轮椅到场，并由由工作人员推行进入大楼，不过他未有停下让传媒拍照。

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