Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟景辉追思会丨昔日高徒拍档最后致敬 侄儿钟至权分享King Sir鲜为人知一面

影视圈
更新时间：15:32 2026-07-15 HKT
发布时间：15:32 2026-07-15 HKT

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行，是次追思会别具心思，以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，带领出席嘉宾回顾他对戏剧艺术的无私奉献。

姪儿钟至权分享鲜为人知点滴

追思会上，King Sir的姪儿钟至权先生（Dennis）将代表家属致辞，分享King Sir在舞台以外鲜为人知的生活点滴，包括他对麻将的热爱，以及晚年在家中观赏本地话剧时仍全神贯注的热情。钟景辉一众昔日拍档、好友及后辈亦到场作最后致敬，当中有张锦程蔡和平夫妇、章国明、樊亦敏、姜大卫、曹永廉、潘灿良夫妇、林子杰与女友张纹嘉、张继聪、黄秋生、詹瑞文、莫何敏仪等，张达明戴住口罩兼坐住轮椅到场，并由由工作人员推行进入大楼，不过他未有停下让传媒拍照。

相关阅读：钟景辉追思会明天举行 《小城风光》作主轴网上同步直播 《My Way》送别戏剧界泰斗

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
01:15
DSE放榜2026︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
5小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
9小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
6小时前
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
教育新闻
5小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
23小时前
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学首诞状元刘子恬。(小图)左为校长陈伟佳。 何健勇摄
00:49
DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子湉曾跳级 冀入中大读脑神经科学
教育新闻
3小时前
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
教育新闻
5小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
2026-07-14 10:43 HKT
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
5小时前
DSE放榜2026｜皇仁书院超级状元吴家颖 鼓励善用AI辅助温习 打算入读港大医学院
01:50
DSE放榜2026｜皇仁书院超级状元吴家颖 鼓励善用AI辅助温习 打算入读港大医学院
教育新闻
3小时前