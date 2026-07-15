钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行，是次追思会别具心思，以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，King Sir的姪儿钟至权先生（Dennis）将代表家属致辞，分享King Sir在舞台以外鲜为人知的生活点滴，包括他对麻将的热爱，以及晚年在家中观赏本地话剧时仍全神贯注的热情。

姪儿钟至权分享鲜为人知点滴

谈及King Sir的最后时光，钟至权表示他今年精神渐差，已无力再亲自上阵打牌。在他生命倒数的最后一周，侄儿特地带了一副麻雀到访，与学生们联手为他砌出一副「十三么」，让King Sir感到非常欢喜。在离世前的几天，King Sir每天都有朋友前来探望，当时他还在重温《金池塘》。直到生命的最后一天，学生们陪伴著他聊天、吃雪糕；当大家离开后，他留给世人的最后一句话是：「我今日好开心。」

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李司棋的演艺生涯由钟景辉开始

追思会于下午三时十五分正式展开，由King Sir的姪儿钟至权率先致辞，分享了许多充满人情味的家庭回忆，后来再由谢君豪、陈国邦等人，细诉King Sir的成长历程，与及自60年代从美国学成归来后，对香港戏剧、大专教育及影视界的开创性贡献。还有不少演艺界人士拍片分享，李司棋：「当年我晚晚都做趣剧，我同King Sir提出想试其他角色，佢话会安排畀我试。记得第一次演出，我只系做一个护士嘅特约角色，我讲『病人需要休息，请你哋出去』。做咗一次之后，之后每次演出都做到主角。我觉得King Sir好睇好我，畀咗我好多机会。其实我嘅演艺生涯，一切都系由佢开始，我永远感谢佢，亦永远怀念佢。」

黄淑仪赞钟景辉敬业精神真系好难得

黄淑仪则分享与King Sir合作拍剧的点滴：「以前拍电视剧全部都要排戏，所以我哋同阿King接触非常多。我好荣幸有一次可以上panel睇佢做嘢。佢叫shot准到不得了，无论wide shot定大特写都非常精准。对演员嚟讲好重要，因为就算冇对白，只系一个眼神，阿King都可以捕捉到并运用。佢对戏剧节奏同镜头掌握嘅准绳，帮咗演员好多。」后来二人在剧集《巴不得妈妈》合作，钟景辉饰演她与汪明荃的师父，剧中有一场两人出现冲突的戏份，但副导演忘记提前通知他到场，想不到King Sir接到电话后竟一口答应，随即赶返片场：「佢11点几即刻坐车返嚟，一到就化妆、换衫，马上入厂开工。其实呢件事唔系佢嘅责任，但佢都愿意咁样做。以佢嘅身份同地位，完全可以拒绝，但佢冇，反而第一时间返嚟开工，呢种敬业精神真系好难得。」

潘灿良坦言香港少了一位好伟大的前辈

钟景辉一众昔日拍档、好友及后辈亦到场作最后致敬，当中有张锦程蔡和平夫妇、章国明、樊亦敏、姜大卫、曹永廉、潘灿良夫妇、林子杰与女友张纹嘉、张继聪、黄秋生、詹瑞文、莫何敏仪等，张达明戴住口罩兼坐住轮椅到场，并由由工作人员推行进入大楼，不过他未有停下让传媒拍照。苏玉华与老公潘灿良接受访问，对于恩师钟景辉离世，潘灿良坦言最大损失不是失去一位老师，自己觉得香港少了一位好伟大的前辈，他说：「我哋系佢学生，好多前辈都系King Sir嘅学生，好多人由佢教出来嘅都为香港做好多嘢，建立咗今日香港演艺事业。我认为一个咁样嘅老师，我哋曾经受教每一个人好惋惜，但系每个人都会行咁样嘅路，以后嘅日子都会将King Sir教我哋嘅嘢铭记于心，有机会的话，会将喺佢身上学到嘅嘢，为下一代传承落去。」谈到钟景辉教导那一方面想传承下去教下一代，潘灿良表示表演上技术外，还有钟景辉教导他们对演艺事业的尊重，以及作为演员和艺术工作者真诚地为事业出一分力，亦借助艺术带给每位观众人生如何行更好的路，他说：「我觉得艺术工作者态度最难得亦最难教，但我觉得喺King Sir身上学到最重要一样嘢。」

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苏玉华称钟景辉的专业精神长存

苏玉华表示在钟景辉身上不但止学到对方所讲，还有对方的身体力行去示范给大家看见艺术工作者应有的态度同专业精神，虽然对方已离开，但觉得这种精神长存，她说：「我好感恩年青时20岁已经识King Sir，一路跟住学习点样做一个专业演员，到我做专业演员然后睇住佢成为我嘅榜样，觉得呢样嘢可以继续追随佢，同埋可以传承落去。我觉得佢喺我哋每一位学生入面摆放咗一粒种子，呢样嘢会不断成长发芽开花结果，我相信系佢留畀我哋最珍贵嘅嘢。」问到钟景辉可有所讲的说话令她铭记于心？苏玉华表示问过钟景辉对人生意义睇法，对方指在有限的生命中去帮助和成就别人，这是人生价值的意义，令她最印象深刻的事。在演艺上可会问及钟景辉意见？苏玉华坦言好少会问人，但对方睇到她演出作品觉得好就会赞又做出手指公手势，作为老师的钟景辉想她知道有欣赏自己所做的作品。

潘灿良称钟景辉尊重跟他一起工作的人

潘灿良坦言若然做得不够好，King Sir只会引导方式教导不会闹人，亦会好尊重跟他一起工作的人，从而在对方身上学到如何对待一起工作的对手，但也曾见过King Sir发恶的时候：「有次部戏排紧，其中有位演员突然有事话返唔到嚟排戏，好似滞留香港以外地方，工作人员收到消息同佢讲，King Sir听到呢个消息即刻就成个人沉晒！佢同经理讲：『你同佢讲，你话叫佢唔好同我玩嘢！即刻返嚟』。」

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黄秋生视钟景辉为恩人

黄秋生坦言好难得一齐落力为King Sir做追思会，甫开始已感动想哭，因King Sir是恩人，自己若没对方就不会存在，整个演艺生命都是对方给予，一切都难忘，包括当年学历不足但恳求King Sir让自己上课，爆当年搞学生会而惹怒King Sir，虽然King Sir觉得没需要，最终也任由学生钟意怎做，最难忘有一科不合格几乎毕不到业，获King Sir给一星期读书，自己读极都是第一页，幸好靠一页书满分毕业，笑言当时King Sir以为他出猫。黄秋生庆幸能参演King Sir最钟意的戏剧《风流剑客》，当时演得辛苦连颈都歪，问到是否King Sir最疼锡一人，他指King Sir对个个都疼钖，甚至有学生获他供到外地学习。秋生同时澄清自己并非离开香港，只是不在香港工作，未来会在外地有演出。

陈国邦谈King Sir离世感触落泪

有份参与的陈国邦联同太太罗敏庄接受访问，谈到跟King sir相处难忘事，他自认是最幸运学生，有机会与King Sir 合演《相约星期二》舞台剧长达7至8年，到访过好多不同地方演出，加上全剧只有他们二人，King Sir更拖著他的手演出，令好多学生很羡慕。谈到在追思会要抑压情绪演出会否最难，陈国邦随即感触落泪，在旁的太太指老公一直也担心在台上控制不到情绪，但好多有份参与的人在排练时见到King Sir的相片也很感触。陈国邦指今次演出有很多同学参与，排戏时好像重回学生年代感觉，在怀缅King Sir当中有笑有泪。当谈及到感触之处，陈国邦喊到无法言语，并谓相信老师King Sir在天上会「昅住」他们在追思会演出的戏剧。罗敏庄透露老公陈国邦收到King Sir离世消息时崩溃，原本对方传讯息通知她，但又删除，然后相隔半小时心情沉淀后再传讯息来说出恩师离世消息。