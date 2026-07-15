DSE放榜2026丨盘点逾100位圈中学霸与学渣 前港姐亚军邓卓殷高踞榜首 78岁汪明荃竟是会考生？
发布时间：16:40 2026-07-15 HKT
2026年香港中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，每逢放榜日，大批艺人都会出PO为学生打气。回顾香港娱乐圈，自DSE取代会考后，当中诞生不少高分新生代，当中以一众「学霸港姐」最为瞩目。其中2018年港姐亚军邓卓殷以33分高踞榜首多年，同届冠军陈晓华、2017年亚军何依婷亦双双考获27分佳绩，2016年港姐冠军冯盈盈也斩获28分。而人气男团MIRROR的两位成员吕爵安（Edan）及卢瀚霆（Anson Lo）在DSE上同样取得不俗成绩。
「十优港姐」麦明诗取得满分30分
娱乐圈中曾在会考上取得好成绩的艺人有不少，当中最经典的例子，要数取得满分30分的「十优港姐」麦明诗，其次的高分港姐代表同样多不胜数，李嘉欣、朱凯婷、胡杏儿及高海宁等，当年会考均顺利突破20分大关。歌手方面同样猛将如云，孙耀威、董敏莉同样取得高达28分，莫文蔚考获27分，而DJ森美、黄翠如则有25分。
DSE好成绩艺人
|艺人
|DSE分数
|邓卓殷
|33
|沈殷怡
|>28
|冯盈盈
|28
|何依婷
|27
|陈晓华
|27
|Edan 吕爵安@MIRROR
|25
|Candy 王家晴@COLLAR
|24
|Anson Lo 卢瀚霆@MIRROR
|23
|Ivy So 苏雅琳@COLLAR
|21
|陈苡臻
|20
|游嘉欣
|20
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会考多于20分好成绩艺人
|艺人
|会考分数
|麦明诗
|30
|孙耀威
|28
|董敏莉
|28
|朱凯婷
|27
|莫文蔚
|27
|李嘉欣
|26
|雨侨
|26
|森美
|25
|黄翠如
|25
|梁咏琪
|24
|袁弥明
|24
|高海宁
|22
|胡杏儿
|22
|胡鸿钧
|22
|林一峰
|21
|许廷铿
|21
|卢凯彤（已故）
|21
|谢安琪
|21
|G.E.M. 邓紫棋
|21
|陈志云
|21
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黄子华会考12分、郑裕玲13分
在会考上取得中游成绩，出现多位乐坛天王、天后、视帝、影后。杨千嬅当年考获11分，蔡卓妍（阿Sa）获15分。近年在电影上屡次破亿票房的黄子华，仅得12分。经常访问国际知名影星的司仪界代表「Do姐」郑裕玲，当年亦只有13分。
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陈小春、徐天佑及裕美会考0分
在娱乐圈中的考获个位数的「低分逆袭」艺人不少，甚至有多人取得零分。最令人意想不到的是，于8月迎来79岁生日的TVB镇台之宝汪明荃，竟然是会考学生，当年取得6分成绩。而陈慧琳则有4分。当中流传多年的「都市传说」，必定要数前男子组合E-kids三子合共只得1分，陈小春、徐天佑及裕美更挑战「零的突破」，全数在会考中捧蛋。
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其他艺人会考成绩
|艺人
|会考分数
|艺人
|会考分数
|艺人
|会考分数
|黄宗泽
|19
|王祖蓝
|11
|陈慧琳
|4
|卓韵芝
|16
|古巨基
|11
|周励淇
|4
|蒋雅文
|16
|杨千嬅
|11
|邓健泓
|4
|李克勤
|16
|钟欣潼
|10
|崔建邦
|4
|许志安
|15
|余文乐
|10
|李蕴
|4
|陈键锋
|15
|容祖儿
|9
|黄又南
|3
|蔡卓妍
|15
|陆永@农夫
|9
|杨茜尧
|2
|阮小仪
|14
|郑希怡
|8
|陈静
|2
|傅宝谊（傅颖）
|14
|田蕊妮
|8
|梁汉文
|2
|黎诺懿
|14
|马浚伟
|8
|吴日言
|2
|李日朗
|14
|啤梨
|8
|文咏珊
|2
|林欣彤
|14
|狄以达
|8
|C君@农夫
|2
|郑裕玲
|13
|倪震
|8
|林二汶
|2
|Angelababy杨颖
|13
|汪明荃
|6
|杨爱瑾
|1
|关智斌
|13
|张卫健
|6
|李彩华
|1
|张继聪
|13
|周秀娜
|6
|林保怡
|1
|钊峰
|13
|黄秋生
|5
|梁烈唯
|1
|徐淑敏
|13
|吴孟达（已故）
|4
|E-kids（3人合计）
|1
|黄子华
|12
|彭浩翔
|4
|陈小春
|0
|方力申
|12
|张达明
|4
|徐天佑
|0
|邓丽欣
|12
|黄柏高
|4
|裕美
|0
|刘德华
|12
|苏施黄
|4