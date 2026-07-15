DSE放榜2026丨盘点逾100位圈中学霸与学渣 前港姐亚军邓卓殷高踞榜首 78岁汪明荃竟是会考生？

2026年香港中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，每逢放榜日，大批艺人都会出PO为学生打气。回顾香港娱乐圈，自DSE取代会考后，当中诞生不少高分新生代，当中以一众「学霸港姐」最为瞩目。其中2018年港姐亚军邓卓殷以33分高踞榜首多年，同届冠军陈晓华、2017年亚军何依婷亦双双考获27分佳绩，2016年港姐冠军冯盈盈也斩获28分。而人气男团MIRROR的两位成员吕爵安（Edan）及卢瀚霆（Anson Lo）在DSE上同样取得不俗成绩。

「十优港姐」麦明诗取得满分30分

娱乐圈中曾在会考上取得好成绩的艺人有不少，当中最经典的例子，要数取得满分30分的「十优港姐」麦明诗，其次的高分港姐代表同样多不胜数，李嘉欣、朱凯婷、胡杏儿及高海宁等，当年会考均顺利突破20分大关。歌手方面同样猛将如云，孙耀威、董敏莉同样取得高达28分，莫文蔚考获27分，而DJ森美、黄翠如则有25分。

DSE好成绩艺人

艺人 DSE分数 邓卓殷 33 沈殷怡 >28 冯盈盈 28 何依婷 27 陈晓华 27 Edan 吕爵安@MIRROR 25 Candy 王家晴@COLLAR 24 Anson Lo 卢瀚霆@MIRROR 23 Ivy So 苏雅琳@COLLAR 21 陈苡臻 20 游嘉欣 20

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会考多于20分好成绩艺人

艺人 会考分数 麦明诗 30 孙耀威 28 董敏莉 28 朱凯婷 27 莫文蔚 27 李嘉欣 26 雨侨 26 森美 25 黄翠如 25 梁咏琪 24 袁弥明 24 高海宁 22 胡杏儿 22 胡鸿钧 22 林一峰 21 许廷铿 21 卢凯彤（已故） 21 谢安琪 21 G.E.M. 邓紫棋 21 陈志云 21

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黄子华会考12分、郑裕玲13分

在会考上取得中游成绩，出现多位乐坛天王、天后、视帝、影后。杨千嬅当年考获11分，蔡卓妍（阿Sa）获15分。近年在电影上屡次破亿票房的黄子华，仅得12分。经常访问国际知名影星的司仪界代表「Do姐」郑裕玲，当年亦只有13分。

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陈小春、徐天佑及裕美会考0分

在娱乐圈中的考获个位数的「低分逆袭」艺人不少，甚至有多人取得零分。最令人意想不到的是，于8月迎来79岁生日的TVB镇台之宝汪明荃，竟然是会考学生，当年取得6分成绩。而陈慧琳则有4分。当中流传多年的「都市传说」，必定要数前男子组合E-kids三子合共只得1分，陈小春、徐天佑及裕美更挑战「零的突破」，全数在会考中捧蛋。

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其他艺人会考成绩