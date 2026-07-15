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金秀贤神隐16个月终正式复工 代言菲律宾品牌拍摄广告 展灿烂笑容心情劲靓

影视圈
更新时间：15:15 2026-07-15 HKT
发布时间：15:15 2026-07-15 HKT

金秀贤去年3月被爆与已故女星金赛纶在她未成年时交往，又被指逼她还债害她自杀，接着他召开记者会否认指控，更声泪俱下呼冤，之后他全面停工，至今已绝迹人前16个月。然而昨日（14日）他终于正式复工，为代言菲律宾品牌拍摄广告。

金秀贤状态不俗

昨日品牌老板Ben Chen率先公开与金秀贤在拍摄场地所拍的合照，以及金秀贤与品牌团队的合照。今日（16日）Ben Chen继续公开金秀贤的广告硬照及拍摄花絮，相中可见金秀贤虽然明显瘦削了，但仍显得精神奕奕。在花絮片段中，更可见金秀贤主动与金主握手合照，全程展现灿烂笑容，心情甚佳。而在公开了的3张广告硬照中，金秀贤分别展示了3个帅气的便服造型，看来状态不俗。而金秀贤今日亦以IG限时动态形式，转发了Ben Chen的发帖，这是他自去年2月以来首次「复活」沉寂已久的社交帐号，可见他正逐步展开复出计划。

金秀贤复出势头正在增强

昨日其经理人公司GOLDMEDALIST相关人士证实金秀贤为菲律宾服装品牌拍广告，但该人士又指「之后的行程还未确定」。不过今日有韩媒报道指，自「横竖研究所」金世义因涉嫌以AI造假散播假消息陷害金秀贤而被捕后，金秀贤复出的势头正在增强。据悉，他目前手握超过40部影视剧本。除了这些具体项目外，业内人士都在密切关注他的回归，并探讨各种合作的可能性。其中最受瞩目的当属他已完成拍摄的Disney+剧集《山寨人生》，业界人士和媒体均密切留意该剧何时确定上线时间。目前尚未有任何官方消息，播出时间似乎将根据后续进展而定。

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