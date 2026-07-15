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Ivy赞剧集拍档AL节制努力Keep身形 Candy、Day提议COLLAR队友影公路相集

影视圈
更新时间：14:44 2026-07-15 HKT
发布时间：14:44 2026-07-15 HKT

女团COLLAR成员王家晴（Candy）、苏雅琳（Ivy）、许轶（Day）合体推出相集《After One More Bite》，今日（15日）在书展举行签书会，虽然全日只签600本，仍吸引大批粉丝到场支持。

Fans 7点排队睇CID组合

签书会期间虽不能与她们自拍，粉丝仍争取时间与Candy、Ivy、Day聊天，其中一位粉丝表示早上7点多就到来排队。她们表示花了两日时间拍相集，相集以食为题材，那两日品尝了不少香港美食，幸没有因此增磅，称拍了很多靓相，Ivy很喜欢3人其中一个扮蜘蛛侠的甫士，「好似最后未有被选中。」Day表示最有印象是在中环食砵仔糕，被不少人围观。Candy最爱食鸡蛋仔，笑称借拍摄关系，不用排队就能食到人气鸡蛋仔。Ivy表示喜欢食面包，印象最深却是饮了很多咖啡，全日都好精神系咁食；她们又希望有机会冲出香港，到日本或台湾拍摄，又提议可影crew饭特辑。她们自言是团中的「为食组」和「不能自控组」，又指其他队友都可分拆拍摄相集，指邱彦筒（Marf）、李芯駖（Sumling）、沈贞巧（Winka）可拍公路特辑，因她们都喜欢车。

Ivy未闻有份拍《悠长假期》

至于港版《金秘书为何那样》几时开拍？Ivy透露忙完今日的工作就会开工，又说除了卢瀚霆（Anson Lo／AL）之外、练美娟、胡卓希和何洛瑶都会演出，非常期待，「之前围读时都有和阿Lo庆祝生日，好开心可以遇到一个和自己一样需要节制的人，试造型时啲衫好贴，所以要keep好身形，小心饮食，怕有肚腩，对手咁fit我都要fit。」早前有指另一剧集港版《悠长假期》松隆子一角本属意Ivy，最终落实由林恺铃饰演，Ivy表示无听过找她演出该剧，赞林恺铃识弹琴又有气质，十分适合演这个角色。

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