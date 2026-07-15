DSE2026丨首届白老鼠冯盈盈勉师弟妹放榜不是终点是起点 放榜前靠买《星岛日报》安抚心灵

今日（7月15日）是香港中学文凭试（HKDSE）放榜，今届有24名考生成为「状元」属历届最多，当中6男5女是「超级状元」（即6 科5**、公民科达标，以及数学延伸部分获得5**），另有15,973名日校考生达到「33222」成绩，占总数43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。

冯盈盈在放榜前勉励师弟师妹

2016年港姐冠军冯盈盈（Crystal）就读石硖尾宝血会上智英文书院，是2012年首届香港中学文凭考试（HKDSE）的考生，作为第一届文凭试的白老鼠，当中英文、通识及电脑科考获5*成绩，而最佳五科共28分的佳绩，最后冯盈盈选择入读香港大学营养学系，以二级荣誉成绩毕业。作为过来人的冯盈盈，在放榜前勉励师弟师妹：「DSE放榜不是终点，而是起点。」

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冯盈盈放榜前夕撰文勉励师弟师妹

冯盈盈是公认为「学霸女神」，除了拥有香港大学营养学系学士学位，在2023年重返母校半工读食品产业管理市场营销硕士，在2024年以一级荣誉优等成绩（Distinction）毕业。冯盈盈一如往年，在DSE放榜前夕都会撰文勉励师弟、师妹，一方面回忆放榜前夕的心情，另一方面表示无论结果如何，希望你们都记住她一直以来的座右铭：「已知结局不值忧愁；真正令人牵挂是未知的未来。勿为将来结果去忐忑，应为前路人生而警醒。」：

明天就是DSE文凭试放榜日，每年这个时间都不禁让我想起当年自己考DSE的回忆。我是第一届DSE考生，当年临近放榜那段日子，真的非常紧张、焦虑、迷惘。因为我们是新学制的第一批学生，完全没有过去的成绩可以作参考，大学亦在我们那一年由三年制改为四年制。面对种种转变和挑战，我们那一届学生的那种不安和徬徨可想而知。 记得放榜前一晚，我紧张到不敢自己一个人独处面对，最后约了一班好朋友聚在一起通宵倾偈，大家互相打气，就这样等到天亮，一齐回学校拎成绩表。我们当年还做了一件很搞笑的事：返学校之前特意去报纸档买了一份《星岛日报》。为甚么？因为DSE最高成绩是5**，买「星」岛，寓意自己成绩表上面可以多几粒星，考到好成绩。现在想起来都觉得好笑，但那就是当年我们用来安抚自己紧张心情的方式。 而其实那段考完试等放榜的日子里，我一直对未来人生路感到焦虑和迷惘。不停在想：如果最后放榜出来成绩考得不好，未如理想，我该如何规划自己未来人生好呢？我还能不能够做到我自己想做的事呢？会不会令家人失望呢？等等等等，诸如此类的胡思乱想，负面想法充斥我脑海。但那时候我读了一本书，给了我很大的力量和指引，纾解了我的不安。所以今天想跟你们分享这本书里的一些说话。这本书就是卡内基的著作：《人性的优点》(How to Stop Worrying and Start Living)。 书中有句说话讲得很好：「明天的重担加上昨天的包袱，必将成为今天最大的障碍。」你想想，其实考试分数早已写定，你此刻再忧心都改变不了任何一个字，何必让尘埃落定的事偷走今晚的安眠呢？ 人生面对考试，不必执著于分数与成绩而自寻烦恼。无论最后理想或失意，都只属于过往阶段的定局。真正值得我们上心、全力以赴、时刻警醒的，从不是一场考试的得失，而是充满无限可能的未来。「有智慧的人不会为失去的事物做无谓的忧伤，他会积极想办法减轻伤害。」不要去烦恼无法掌握的事。能做的尽力而为，改变不了的坦然放下。 所以，我们不必为已定的结果辗转难眠。把你的紧张、热忱与专注，留给尚待开拓、满是挑战的前路。未知令人不安，但正因未知，一切皆有可能。把忧虑化作行动，把执念化作准备。这才是面对将来最好的姿态。今晚好好睡一觉。明天无论结果如何，希望你们都记住我一直以来的座右铭：「已知结局不值忧愁；真正令人牵挂是未知的未来。勿为将来结果去忐忑，应为前路人生而警醒。」DSE放榜不是终点，而是起点。把最好的精力，留给值得你全力奔赴的将来。加油

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