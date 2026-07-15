蔡一杰满头银发背后有洋葱 靠另类「治愈良方」挨过抗癌情绪低潮 将经历视为上天给予任务

草蜢成员蔡一杰在2024年10月惊爆完成脑瘤切除手术，当时他贴出完成手术后的相片，头顶留下一道长长的U型伤口，蔡一杰停工休养后，蔡一杰强势复出，重返舞台展开《草蜢出道40周年演唱会》的巡回演出。在今年4月举行的演唱会上，蔡一杰首开腔剖白当时脑里是一个有7cm的恶性肿瘤，发现已经扩散，但他坚强面对，努力抗癌。

蔡一杰自爆一样「活动」挨过脑癌低潮

日前蔡一杰与蔡一智和苏志威去了台湾为五月天演唱会做嘉宾，同时宣布草蜢将于2027年一月将在小巨蛋举办《Grasshopper Three In Love》演唱会。在记者会上，蔡一杰的健康状况成为焦点，蔡一杰以一头极具型格的灰白短发亮相，不但精神饱满，更全程笑容满面，他叫大家可以放心，现时自己的身体很健康外，还自爆全靠一样「活动」挨过脑癌低潮。

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蔡一杰将这次经历视为上天给予任务

蔡一杰在记者会上大谈抗癌心路历程，他坦言当初发现脑内生了一个达7厘米的恶性肿瘤时，的确感到相当害怕。不过他选择以平常心面对，更将这次经历视为上天给予的任务：「我觉得这一次可能上天给我一个机会，跟患癌症的病人说千万不要害怕，要稳定自己的心，跟这个病fighting。」有记者好奇他的灰白发色是染出来还是本来发色，向来调皮的蔡一杰即展现幽默本色反问：「你觉得呢？」在众人纷纷猜测是染发后，他才笑著开估：「自然的，上天给我的！」随后蔡一智补充说，因为杰仔动完脑部手术后，头部不方便染发，所以他本来有一点不开心的，因为白的，后来（头发）慢慢长起来，挺帅啊」。蔡一杰笑指当时每个人都说这个颜色挺好看的，所以他也接受了。

蔡一杰找到了一个另类的「治愈良方」

谈到术后面临的身体变化与心理压力，蔡一杰坦言曾有一段时间感到沮丧和情绪低落，不过在最低潮的时期，他找到了一个另类的「治愈良方」并笑言：「集中打麻将，就忘记一些东西，哈哈。」蔡一智在旁听闻即起哄大笑指「打麻雀能医百病」。蔡一杰更兴奋分享自己的超强运气，直言曾自摸「坎坎胡」，连自己都不敢置信：「哇！好lucky啊！我都没试过这样！」此话一出，宽姐邱瓈宽即打趣笑指：「应该跟你打麻雀，人家都不敢胡你，尽量过水，免得翻脸！」蔡一杰听后连忙笑着澄清自己是靠实力，更大声自豪回复：「赢的，真的！」宽姐邱瓈宽忍不住再度吐槽：「都是人家让你的！你还以为你手气好！」两人爆笑互动引得全场哄堂大笑。

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