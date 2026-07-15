余迪伟大胆向郑裕玲挑机 直播神抽水提「向后掰」 全场死寂三秒网民笑爆咀：Do姐系最无辜

疑似吕方的男乘客日前与网约车司机因落车地点问题与司机对骂的影片在Threads疯传，由于二人在片中「粗口横飞」，司机除了在乘客落车一刻认出其艺人身份掀起讨论外，因他教该乘客开门的用字「向后Bye」也成为热爆潮语。事件曝光后，不少网民联想到吕方与郑裕玲（Do姐）的「长短脚之恋」，纷纷留言调侃：「以前觉得Dodo好恶，而家明白晒」、「Do姐惨被拉落水」、「DO姐人生嘅污点再一次被翻出嚟。」

网民集气成功召唤郑裕玲出场

其后更有网民戏言要召唤郑裕玲出场，想不到今次集气成功！有网民在Threads开po：「刚刚听电台live，迪伟喺Do 姐面前讲咗句：『例如向后拉讲咗向后bye...」全部人dead air咗3秒， 我笑咗出声。」结果不少网民留訔热讨，有人为余迪伟打圆场：「其实我觉得迪伟唔系串Do姐，系纯粹搞笑，而Do姐亦都唔会介意，都过咗咁多年，已经完全唔关Do姐事啦。」

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余迪伟向后拉全部人dead air咗3秒

当日郑裕玲、余迪伟、余德丞及杰朱在节目上讨论iPhone的语音输入系统有时侦测不准确，余德丞分享解决方法，表示可以在iPhone内置字典剔走部份方言选项，就会减少侦测错误，郑裕玲说：「识嘢多呀真系！」接着余迪伟随即问：「譬如你讲向后掰就变咗向后拉？」结果全部人dead air咗3秒，余德丞和杰朱立即咿咿哦哦打圆场并说：「哎～系～系呀！播歌时间。」不过事件已经在网上流传，有人说：「会唔会有人已经唔记得Do姐同吕方曾经有过嘅关系？」、「好大胆，向后掰，喺公司忍笑忍得好辛苦。」、「我谂c君陆永都唔会敢咁样抽水。」、「喺呢单『新闻』上面， Do姐系最无辜。」、「我都听到，我都几笑，迪伟劲够胆喺Do姐面前讲。」、「呢下抽水真系笑出声。」

吕方曾因「坐咗十六年监」遭猛烈抨击

后来还有人说：「以前睇《同事三分亲》欧锦棠讲咗句：『如果女方出轨嘅话，我一定话俾DoDo姐知』，当时笑到我肚痛。」不过亦有人觉得郑裕玲不会嬲：「记得好耐以前有次大问答，问问题𠮶个唔小心讲起男方/女方，之后佢好尴尬即刻换个字眼，反而系Do姐叫佢唔使咁避忌。」郑裕玲和吕方这段情长达16年，两人在2008年分手，当时郑裕玲曾与第三者无关：「呢个唔系唔开心嘅事，我哋冇交恶，以后仲系朋友，分开系非常文明嘅处理手法。」不过分手后，吕方屡传绯闻，他曾意气风发地表示：「我都坐咗十六年『监』啦，而家重获自由，仲唔周围瞄咩？」结果这番言论遭到公众与网友的猛烈抨击，指责他这样形容前女友非常不尊重人，吕方后来态度转趋避忌，表示不想越描越黑，并拒绝再对此作出进一步解释，他更指有关报道误解他的意思。

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