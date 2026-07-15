周星驰《功夫女足》谢票有惊喜？遇初代「郭靖」白彪秒变小影迷：从小就看你电影长大

周星驰自编自导新作《功夫女足》，于日前（11/7）正式开画，截至昨日（14日）下午，票房已冲破6.5亿人民币，可见周星驰号召力惊人。周星驰连日来带同一班演员四出谢票，在成都一站，戏院内出现一位香港武侠片传奇「初代郭靖」，不但令现场观众惊喜万分，就连周星驰都秒变小粉丝，表示︰「我从小就看你的电影长大。」

周星驰《功夫女足》谢票遇影坛前坛

片段中，周星驰率领一众演员现身戏院，期间主持人突然宣布：「好像这一场，还有我们的一位前辈，来自香港的白彪！彪叔也是在这一场。彪叔好！」随后镜头转向观众席，身穿迷彩外套的白彪，正手持咪高峰站在观众席中间。白彪随即亲切地用广东话向台上的周星驰打招呼：「星爷你好啊！」周星驰亦显得十分高兴，向对方挥手并大喊回应：「彪哥，彪哥，你好啊！」

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周星驰坦言看白彪电影长大

周星驰随即向观众介绍白彪，他表示：「彪哥是我们的前辈，大家有没有看过彪哥主演的电视剧？我当年是他的影迷，终于有一个就是我……可以说我从小就看你的电影长大。哈哈，太感谢你出现在这里了！」幽默的发言引起台下一阵阵笑声。白彪亦给予电影很高评价，大赞非常好看：「每一位女主角演出都很好，很卖力！这个电影是不是很好看？是吧！」此话一出，全场观众随即高呼「是！」白彪更客串「宣传大使」，向观众大喊：「下次我们再看一次、两次、三次好不好？」观众亦非常配合地高呼「好！」

白彪激赞电影好看每位女角均出色

面对白彪极力赞赏与卖力宣传，周星驰连忙谦虚地表示：「彪哥你太客气了，太客气了。」随后周星驰更与白彪约定：「好，我们在香港见啊！」白彪亦爽快回应：「Ok，香港见！」。网民纷纷留言：「哇果然是郭大侠啊」、「白彪邵氏拍电影出身，周星驰确实从小看他电影的」、「看到长辈，星的眼神突然变成小孩了」。白彪当年邵氏招武打演员训练班出身，拍过多套卖座武打片。其后他转战电视圈，更凭剧集《射雕英雄传》及《神雕侠侣》中饰演「郭靖」一角红遍中港，甚至风靡整个东南亚，近年他在《爱回家之开心速递》演出「雷公」一角，搞笑形象深入民心。

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