「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连

翁虹近日在社交平台分享探访「慈善女皇」赵曾学韫的经过，曝光了闺密位于山顶的10亿豪宅，由三座独立别墅相连而成，楼高足足有6层，大宅外墙以纯白色的欧式设计为主，典雅高贵，建筑外围不仅设有宽敞的户外露台，更自带一个私人泳池，让人在享受山顶清幽空气的同时，也能居高临下俯瞰无敌绝美景致。为了打理这座庞大的超级豪宅，赵太更聘请了多达7名外佣以及1名专属大厨负责日常起居饮食，豪门生活排场十足。

赵曾学韫豪宅宫廷风极致奢华

赵曾学韫的整座大宅以极致的欧式古典风格为设计主轴，每一个角落都散发著欧洲皇宫般的奢华气息。大宅内设有至少两个宽敞无比的会客厅，其中最令人惊叹的，莫过于客厅中央悬挂著的一盏巨型水晶灯。据赵曾学韫透露，这盏大有来头的水晶灯来自土耳其皇宫。然而在这座宛如艺术馆的大宅中，最温馨的角落却是一个摆满数十张家庭照片的矮柜。从数十年前的全家福，到子女成婚、孙辈满堂的温馨合照，处处见证著这个18口大家族的深厚感情。

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赵曾学韫乐善好施被封「慈善女皇」

赵曾学韫透露自己现时82岁，她不单是第一批金融家族的后代、成功的古董珠宝商，历年来曾出任多间公司的董事外，她更是太平绅士。在商界大展拳脚之余，赵太亦积极投身教育界，作育英才，目前担任仁济医院赵曾学韫小学校董会主席，以及乐基幼儿学校、乐沛儿幼稚园/幼儿园校监。早在1991年，赵曾学韫夫妇便率先将国际「微笑行动」引入中国，为无数贫困的唇颚裂儿童提供免费修复手术。此外她更亲办「善学慈善基金」，多年来筹集超过2亿港元善款。

赵曾学韫早期挨穷拖欠报纸费

赵曾学韫虽然今日贵为坐拥10亿大宅的豪门阔太，但她曾在访问中坦言，未婚前曾经历过一段非常辛酸的日子，当时她在丽的电视新闻部做过三年打字员，为了生计更试过每日疯狂打三份工。即使后来嫁给了家族从事建筑生意的丈夫赵善簪，夫妇二人却未有依赖家族荫庇，反而选择自立门户、从低做起。在创业初期，家中经济拮据时，甚至连区区8港元的报纸费都交不出，要无奈地等到发薪水才能补交，网民纷纷惊叹赵曾学韫坚毅不屈的精神。

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