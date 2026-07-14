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陈凯琳出战《浪姐7》爆压力大曾崩溃 由慈母变严母训练无限耐性 想同郑嘉颖去不同国家居住

影视圈
更新时间：22:18 2026-07-14 HKT
发布时间：22:18 2026-07-14 HKT

陈凯琳（Grace）日前为美容品牌旗舰店担任剪彩嘉宾，以性感晚装赴会的Grace最近参与内地综艺节目《乘风2026》（《浪姐7》）大获好评，但其实Grace亦曾为此情绪崩溃：「在《浪姐7》的三个月，要挑战不擅长的唱歌跳舞及普通话，由于对自己有一定要求，加上又是唯一香港大湾区代表，为求不想表现太差总用尽全力，我觉得勇气是我今次最能领悟的事，觉得人生无论甚么年纪，都可以给自己新尝试！」Grace又特别多谢老公郑嘉颖及家人朋友的鼓励和支持，令她可以全心出战。

陈凯琳暑假为儿子补习中文

她又回想起初出道由港姐转做演员，再组织家庭转型做KOL，都经历过种种神奇的感觉，探索过不同领域的自己，接下来最想的蜕变可能是感受世界。Grace表示：「日前和老公坐飞机，佢望住窗边无端端话，将来仔大了，我哋不如去不同国家住三个月至半年，觉得世界还有很多东西未睇到、未见识到，要出去好好感受一下。」不过，Grace的短期计划还是要为三子大费周章，她透露今个暑假最主要跟小朋友补习中文，帮助他们熟悉生字。至于生活角色上Grace会是慈母还是严母？她说：「我起初绝对是慈母，但之后发现，当你一次又一次容许小朋友做不该做的事，就会变成纵容，之后知道自己做错，于是作出改变，可能一开始时唔识，一嚟就爆炸，于是慢慢再转，现在学识向他们解释我为甚么发嬲、他们做错甚么，但系同小朋友讲100次，佢哋都会照做，唯有用无限耐性，难怪嘉颖都话，这七年来他学到的就系耐性。」

陈凯琳分享3大美之秘诀

作为靓妈的Grace，自言对于「美」有一定的追求，还大方分享了保持女性美的三大秘诀：「第一要有自信，千万不要跟人比较；第二，保持乐观心态；第三，一定要有Me Time，让自己得到休息，好好调节身心灵。」


 

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