TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆

80年代TVB绿叶演员李家声在第13期艺训班毕业后入行，早年曾七名圈中好友结义，包括大哥汤国明、二哥潘文柏、四哥郑伊健、五妹吴婉芳、六哥钱国伟、七哥李克勤、八妹梁佩瑚，李家声则排名第三，其中潘文柏、郑伊健和吴婉芳三人与李家声同为13期艺员训练班学员，大家的感情很好。

李家声约满TVB后移居到槟城

李家声入行多年演过无数角色，由强奸犯、智障人士及戆男都驾轻就熟，包括在电影《屯门色魔》及《仁心解码II》中演变态色魔，而电视剧《封神榜》的雷震子、《阿旺新传》的宾佬都演得入型入格，可惜他未能弹起上位做一线，最后李家声在2018年因意外受伤，导致断脚筋及大动脉破裂而辞演剧集《大帅哥》，约满TVB后参加了马来西亚第二家园计划，2019年移居到槟城。

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即将60岁的李家声状态未有太大转变

李家声在80、90年代曾进军影坛，1994年电影《屯门色魔》中饰演变态色魔蓝国伟，奸杀「群姐」许思敏让观众留下深刻印象。后来回归拍剧生活，最为经典是《封神榜》的雷震子、《茶是故乡浓》的石春、《仁心解码II》的色魔黎继鹏，2005年凭剧集《学警雄心》获提名《万千星辉颁奖典礼》「最佳男配角」。李家声移居到槟城后，鲜有再现身幕前，直到近日网上流传多张李家声的相片，即将60岁的李家声状态与当年未有太大转变，反而佬味更浓，他的生活亦相当写意，闲来四出游山玩水，一时出海钓鱼，一时又去食榴梿。李家声当年与太太在槟城峇都丁宜，以约150万港元于买入一个1,100呎的海景单位，他曾表示因伤辞演《大帅哥》后，与太太去槟城旅行散心，没想到一去便爱上这个地方，结果竟然移居当地：「呢度民风纯朴，简直似足七、八十年代嘅香港，消费仲比香港平一大截，最终申请咗马来西亚第二家园计划，马来西亚人好钟意睇TVB剧集，很多人都讲得一口流利广东话，语言方面冇隔阂，我好享受喺呢度简朴嘅退休生活。」

李家声星路浮沉表示睇到化晒

李家声星路浮沉，默默耕耘后曾有过不少小涟漪，但热潮一过便回复平淡，李家声曾表示睇到化晒：「做到系应该、好平常嘅事，公司唔会刻意做任何嘢令你会继续上，每次你好开心谂住升呢，或者期望另一个挑战时，跟住又会落番嚟，当你不断有咁嘅冲击，就唔会期望公司觉得你好戏将佢升级，呢啲梦无谓继续发，发几日就算！」李家声坦言知自己企在甚么位置，睇通睇透就不会执着：「呢行唔系一分耕耘一分收获，做返基本演员咁，为骚而生存。咁都睇唔通就唔长进，我喺level 5，唔会同其他level去比，喺呢个level活得精采，比较嚟做乜？恨嚟做乜？不如做好本份，做精采啲畀人睇，望返转头，同期嘅有啲人差过我，唔好运嘅亦有，人有我有咪得啰，又唔系好惨。」李家声曾四度经历人生低潮，1993年母亲因车祸去世，两个月后父亲因肠穿洞险死，1994年发现先天性脑部血管畸形，导致丧失部分记忆功能，入院接受开脑手术，1996年因酒后驾驶经历严重车祸，座驾与货车迎头相撞，幸好本人没有大碍，爸爸在2002年患胃癌离世。

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