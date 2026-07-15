JANNABI首袭香港向粉丝行大礼 狂讲广东话「我爱你哋」 激动大喊：No Hong Kong No JANNABI

韩国乐队JANNABI的首个亚洲巡回演唱会《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG》，上周六于AXA Dreamland登场。JANNABI一口气带来超过20首歌曲，以长达两个多小时的精彩演出，回应歌迷一直以来的支持与等待。

崔政勋预备铜锣作为小乐器

队长兼主音崔政勋为了令JANNABI第一次来到香港举行演唱会有一个好开始，竟然特别预备了铜锣作为小乐器，打响了演出的第一幕！随后，他们献唱美国合唱团The Mamas & the Papas的名曲《California Dreamin》，并特别为香港乐迷送上他们的《HONG KONG》一曲，可说别具意义，成功令现场气氛迅速升温。

JANNABI狂讲广东话

作为第一次的香港演唱会，JANNABI自然非常希望与粉丝互动。一开口便以广东话向乐迷打招呼：「好高兴见到大家！」并作自我介绍。之后，他们唱出《Good Good Night》、《LEGEND》、《bad dreams》等人气作品，此时JANNABI再送上当晚最大惊喜。他们先用广东话问台下乐迷：「呢首歌你哋知唔知？」原来他们竟然将《for lovers who hesitate》开首几句的歌词特别改成广东话，让乐迷十分兴奋！JANNABI无论咬字、情感投入都十分到位，乐迷热烈掌声与欢呼。

JANNABI大叫「我爱你哋」

Encore环节，JANNABI竟然向观众行大礼，之后再拍摄大合照，又兴奋地说「No Hong Kong！No JANNABI！」、「我爱你哋」，并再叫现场观众向他们也大叫一次「我爱你哋」，为这演唱会画下完美句号。