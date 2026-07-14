吴雨霏40岁生日会感触落泪 亲揭难复出乐坛真正原因 感激歌迷体谅鼓励私讯会尽覆

前女团Cookies成员吴雨霏（Kary）自2015年与「网球王子」洪立熙 （Brian）结婚后，将生活重心完全转移至家庭，先后诞下一子两女，近年更成为寄养妈妈，一家人生活幸福美满。然而对于吴雨霏何时重返乐坛，始终是歌迷们最翘首以盼的疑问。日前吴雨霏在一场由粉丝为她举办的40岁生日会上，终于亲自剖白心声，坦言在现今的人生阶段，回归幕前是一个极其「重大且不容易」的决定，家庭的重量让她对是否复出变得格外谨慎。

吴雨霏因要顾及家庭难复出

吴雨霏在生日会上坦言，重返乐坛的决定对她而言绝非易事，「因为始终而家我踏入人生嘅另一个阶段，我有自己嘅屋企，好多时候，要出返嚟唱歌呢啲咁重大嘅决定，我觉得对我系一啲都唔容易。」这番话道尽了她作为母亲，在事业与家庭之间的心理挣扎。

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吴雨霏被歌迷感动一度落泪

尽管暂时将音乐事业搁置，但吴雨霏对歌迷的爱与感谢却丝毫未减。在这场为她庆祝40岁的温馨生日会上，粉丝们的用心布置让她感动不已。现场挂满了写有「寿」字和「KARY」的气球，更准备了精致蛋糕，场面热闹。身穿粉红色毛毛上衣的吴雨霏状态极佳，她首先便哽咽著感谢粉丝：「好多谢大家咁多年嘅等候。」她坦言自己并不像以往那样活跃，但一直有留意粉丝们的留言，更暖心呼吁：「你哋DM我啦，我如果可以嘅话，我都会尽量like，尽量比个心。」在谈及粉丝们多年来不断透过讯息鼓励她、期盼她开演唱会时，吴雨霏一度感触落泪，直言粉丝的长情是她最大的幸运。

吴雨霏盼办更多聚会与歌迷互动

吴雨霏虽然回归乐坛之路遥遥无期，但她由衷感激歌迷们，「我好感激你哋好体谅我，亦都好明白我而家呢个阶段嘅情况。」除了感谢，她也风趣地表示，自己也很关心粉丝们的生活点滴，希望未来歌迷会能继续举办更多活动，让大家有更多见面聊天的机会，甚至打趣说让粉丝们多分享自己的生活，彼此有更多的了解。

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