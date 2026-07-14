《九龙城寨之终章》杀入庙街取景 神还原香港不夜城 重塑80年代平民夜总会、大排档

由郑保瑞执导的亿元票房电影《九龙城寨之围城》（Twilight of the Warriors: Walled In）缔造了不少神话，除了在2024年上映后掀起全球对港产片狂热外，还在电影颁奖礼上屡获佳绩，原著漫画作家余儿去年曾于Facebook宣布落实开拍电影版三部曲，分别为前传《九龙城寨之龙头》及续集《九龙城寨之终章》。续集早前亦已经开镜，将尖东神还原80、90年代的璀璨夜景，未上映已经掀起热话。但原来续集《九龙城寨之终章》神还原的又岂止尖东。

「平民夜总会」庙街重现人前

有网民发现剧组由昨日（13日）至21日在庙街近永星里部份路段，在指定时间封闭以配合拍摄工程。今次剧组再度施展神功，将8、90年代被誉为香港的「平民夜总会」的庙街重现，由摊档摆满平价服装、手袋、钟表（冒牌金劳）、古惑仔戏服，乃至性玩具及性感内衣到街头娱乐、庶民美食、江湖秩序与猎奇商品，令人目不暇给

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8、90年代庙街摊档被网民抢先打卡

今日不少网民在庙街抢先打卡并说：「城寨终章喺庙街拍外景，道具已经准备好，都系𠮶句，睇戏要保持睇戏礼仪 ，大家一齐支持港产片啦。」相中所见，街上摆了多架小贩手推车，其中有炒栗子、鱼蛋等各式各样的小食车，还有大量圆枱、折凳、砂煲等大排档风味的道具，其中一幢大厦门外张贴了多款旧式性感女郎海报，两旁泊满多架8、90年代的汽车，更有多个价钱跟足8、90年代的摊档，挂满女性内衣，底裤售价只是2蚊，一套性感内衣也只是20元。

「十二少」胡子彤戏份集中在庙街

昨日拍摄的场口主力在摆满煲仔饭摊档一条街，饰演「十二少」的胡子彤和何华超等人在街头等埋位，引来不少街坊驻足。，胡子彤带领一行五、六人经过排档，周围同人打招呼，感觉就似庙街一带由他睇场。据悉今晚拍摄戏份还有林峰参与，将于稍晚现身。胡子彤曾预告「城寨4子」在《九龙城寨之终章》均有个人故事线，「十二少」的主要戏份集中在庙街：「我要继续维持身形，体能去应付，不过我唔使除衫，但有人要！」

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《九龙城寨之终章》尖东封街开拍：