周星驰《功夫女足》刘嘉玲佐藤健巨星惊喜现身 内地三日狂收6亿 8.13港澳上映

睽违多年，周星驰再度挑战足球题材，由星爷自编自导的最新功夫喜剧巨作《功夫女足》，日前于内地率先公映后势如破竹，上映三日票房已强势冲破6亿元人民币大关，掀起全城观影狂热！承接这股席卷全国的热潮，官方今日正式宣布电影定档于8月13日在香港及澳门地区隆重上映！

张艺兴、张小斐、迪丽热巴超强阵容

随着上映日期揭晓，官方今日同步发布了全新香港版前导海报及第二款定档预告片，片中除了展现由金鸡影后张小斐、顶流女神迪丽热巴、人气男神张艺兴领衔的超强阵容，以及实力派「娥眉队」的热血特技功夫画面，亦同时看到刘嘉玲、佐藤健等巨星特别演出，令人对电影期待满满。

娥眉女足首战「至尊无敌杯」

电影讲述娥眉女足首战「至尊无敌杯」，这支队伍的队员平均年龄超过30岁，最初受到质疑，在高人指导下，她们获得启发，开始取得佳绩。然而，在大势向好之际却因内部背叛而惨败。经过反思，她们决定改变策略，成功晋级，在决赛面对卫冕多届冠军的劲旅，她们能否打破对方多年不败的纪录，实现夺冠的梦想？

蔡思贝、张继聪、MC Jin梦幻阵容

《功夫女足》由张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演，并集结蔡思贝、张继聪、MC Jin（欧阳靖）、内地瞩目女新人雪野，联同刘嘉玲、佐藤健、欧阳万成（Jimmy O. Yang）、赵丽娜、AVANTGARDEY 等跨界梦幻阵容特别演出。

