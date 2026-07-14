非份之罪｜陈炜Deep V睡衣丰满上围任睇唔嬲 泡泡浸浴零死角白滑肌肤极级诱惑

由王心慰（Amy姐）监制的TVB另类写实剧集《非份之罪》第三个单元「一亿杀机」转入直路掀起连番高潮，陈炜继被「老爷」李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戏，搞到李家鼎「心跳手震要食镇静剂先掂」后，昨晚（13日）播出的一集，都由陈炜一手包办！

陈炜性感Deep V白色吊带睡衣上阵

陈炜为阻止卢宛茵埋徐荣身，不惜以性感Deep V白色吊带睡衣配同色透视外套上阵、「厉眼」寸爆卢宛茵：「你平时咪话我照顾得佢唔好嘅，我而家出心出力照顾紧佢呀！」成功将卢宛茵「凶」走。另一幕，叹住红酒浸浴的陈炜，一边回忆自己如何欺骗徐荣，一边自我陶醉，风骚「搔首弄姿」兼「大脚趷起」，掀起不少网民对其陈年广告集体回忆，纷纷笑指炜哥是「真‧沐浴巨星」。

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陈炜谦称没有甚么逆龄心得

对于网民大赞保养得宜，陈炜受访时谦称没有甚么逆龄心得，但认为最重要开心：「拍戏系自己钟意嘅嘢，个人开心就自然会后生啲。」更笑言其实自己对两场性感场口有隐忧：「最惊自己肥，因为拍𠮶阵系冬天，食得比较多嘢，希望出到嚟效果唔好太肥。」谈到引爆热话的性感睡衣，陈炜透露是服装部同事安排，并笑言已是相对保守的一套：「我记得有两、三套畀我拣，咁我同导演商量完就拣咗呢套，已经算系保守喇！」陈炜感激道具部手足花半小时打造「梦幻沐浴泡泡」：「因为𠮶时冬天、真系好冻，佢哋有帮我整热水，等我唔使咁冻，同埋𠮶啲冲凉泡泡，啲道具手足打咗成半个钟，先有咁绵密嘅泡去帮手遮住我，所以真系好多谢工作人员。」陈炜在短短一集之间，先后展现了扮惨、恶毒、温柔、机心、氹人、「戏中戏式委屈」等多重情绪，有网民直指昨晚一集是「炜哥演技大赏」之余，并对炜哥的「逆龄」状态感叹不已：「真系好Keep到」、「皮肤状态好好」、「美魔女人妻」、「真系零死角」、「话30岁都有人信」。

「一亿杀机」亦渗入了大量人性与温情

不过「一亿杀机」亦渗入了大量人性与温情。昨晚（13日）一集，卢宛茵纵然知道「聪B」施焯日是老公出轨血脉后嬲晒成村人，但其实内心对施焯日不无怀念及愧疚，除为施焯日争取海葬，更独自到塔东岛怀缅昔日与施焯日的欢乐时光，场口感人。另一幕同样动人的，是家姐「带弟」林秀怡不顾一切赶入塔东岛救嫲嫲卢宛茵一幕！眼见嫲嫲扭亲，在家中完全被无视、兼性格表面冷淡的林秀怡，竟二话不说孭著嫲嫲卢宛茵前往码头，席间卢宛茵虽然无句好说话，但重感情的林秀怡仍完全「骂不还口」将嫲嫲孭向目的地。林秀怡事后笑言自己「本身大力」：「咁Madam都唔系好重。当日最担心系有一段路系泥石嘅、少少落斜，咁我著住高踭鞋孭住Madam其实最最最最怕真系整亲佢，好惊！我一路行一路同自己讲：『你得㗎，唔好跌，一跌就大件事嫁喇』。当日拍完著高踭鞋落斜路戏，就去番平路拍除鞋𠮶段，𠮶度就稳阵好多。」林秀怡续指当日是凌晨4、5点的通告，故自己亦有因担心体力不支而感到更紧张，幸获Madam关心令她充满力量：「Madam好好，佢好关心我，又怕我攰、又怕我只脚会刮损。」

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悦萍录口供时宏智突然心脏病发作

今晚（14日）播出的一集，绍聪生前立了信托基金，悦萍可合法继承大屋业权，惟条件是要待淑娴与宏智离世后才可全权拥有。淑娴认定是悦萍杀害绍聪，还想将罪名嫁祸，甚不服气。带弟亦开始认同淑娴所想，于是联手调查悦萍，另边厢，警方亦开始将调查方向移往悦萍。淑娴凭蛛丝马迹找到悦萍住处，欲带走宏智，怎料悦萍说出一个现况，令宏智决定留下陪伴悦萍。警方查到越来越多罪证，带悦萍及宏智返警署协助调查，悦萍录口供时，宏智突然心脏病发作。