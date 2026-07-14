Jessica C.军绿超低胸泳衣大解放 澎湃丰满上围震撼眼球 高衩泳衣展示完美蜜桃臀

38岁的混血名模Jessica C.自2017年与动作影星安志杰结婚后，便淡出幕前，专心在美国相夫教子，一家四口生活幸福。虽然已为人母，但她的身材丝毫没有走样，反而愈发火辣。近日她在社交平台上分享了一段与子女享受阳光与海滩的影片，再次让外界惊叹她保养得宜的完美体态。影片中，Jessica C.身穿一件设计简约的军绿色连身泳衣，细肩带和低胸剪裁，巧妙地突显了她傲人的上围和深长的乳沟，昔日的「警钟胸」依旧震撼。泳衣的高衩设计，更将她修长的美腿和紧实的蜜桃臀展露无遗，古铜色肌肤散发出健康性感，网民纷纷羡慕她保养得宜，完全看不出已为人母。

Jessica C.与子女合照晒不科学身材

在影片中，Jessica C.全程投入亲子活动，与一对子女玩得不亦乐乎，她先是带著女儿Tessa和儿子Elvis在岸边浅水处嬉水，场面温馨。随后一家人移师到沙滩上玩沙，女儿Tessa更调皮地将弟弟Elvis埋在沙中，只露出一个戴著太阳眼镜的趣怪小脸，场面搞笑又可爱。Jessica C.其后与子女在海边散步，脸上挂著幸福满足的笑容，最后她与一对子女合照，网民焦点再次落在她丰满的上围，震撼眼球。

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Jessica C.嫁人后淡出并诞下一对子女

Jessica C.于2014年与比她年长11年的安志杰公开恋情，并于2017年在夏威夷举行浪漫婚礼，先后诞下一子一女，凑成一个「好」字。Jessica C.的演艺生涯虽然不算大红大紫，但其惹火身材早已深入民心，她曾参演过电影《热浪球爱战》及《辣警霸王花》，展现了阳光活力与性感兼备的形象。如今她将家庭放在首位，并不时在社交平台分享生活点滴，生活幸福美满。

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