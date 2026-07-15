杨玉梅缩沙入豪门揭富二代扭曲婚姻观 「一夫多妻同住」做生仔机器为分家产？

61岁前亚姐季军杨玉梅保养得宜，却甚少绯闻，多年来选择不婚不育，维持单身状态。杨玉梅近日在社交平台上载影片大爆秘史，透露当年拍毕电影《赌神》后，曾有机会嫁入豪门，却在了解男方家庭关系后，被极度荒谬的「家规」直接吓走。

杨玉梅获朋友老公介绍对象

杨玉梅在片中忆述，当年在朋友的老公介绍下，认识一位从外国回流返港的富家公子。初次四人聚餐时，男方对杨玉梅一见钟情，而她对男方的第一印象亦相当不俗，觉得对方斯文有礼，又没有饮酒等不良嗜好，当时觉得颇为适合，于是双方尝试发展。

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杨玉梅没想到随著进一步交流，发现富家公子的家族，不仅保留极度传统的思想，更奉行「一夫多妻」制。男方透露其母每日清晨便起床为全家准备早餐，同时与丈夫的几位情妇一齐生活。杨玉梅闻言大感惊讶，忍不住问：「好多唔同阿二、阿三、阿四住埋一齐，哗！吓死我。我就问佢，你阿妈可以同几个女人一齐住，可以共用一个男人，佢唔尴尬嘅咩？」富家公子直指在豪门世家眼中，「呢样嘢好普通，一啲都唔觉得有问题。」

杨玉梅被要求婚后息影照顾家庭

而富家公子对娱乐圈工作的女性抱有极大偏见，认为抛头露面等于「唔正经」。富家公子向杨玉梅开出极度物化女性的结婚条件，要求婚后彻底息影，尽量「生多几个小朋友」，原因是生得越多，能够分得越多家产。杨玉梅面对将女性视作「生仔机器」，又要困在金丝雀笼的豪门规矩，坦言当时吓到极速斩缆。

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杨玉梅丧失做少奶奶机会，却认为就算对方家财万贯，都会生活得不开心：「我就算有钱，我根本唔开心，好似困喺金丝雀笼咁，唔准出街唔准做嘢，净系生仔，要留喺屋企煮饭，仲要面对咁多唔同女人一齐住，我谂唔得我顶唔顺。」杨玉梅难接受失去自我及尊严地生活，直言豪门生活并非如外界想像中似美丽的童话。

杨玉梅曾历丧父兼男友抛弃打击

杨玉梅入行多年，曾有一段十多年的感情无疾而终，她曾透露男方比自己年长12岁，二人拍拖长达13年，期间对方一度患癌，康复后却性情大变，更于杨玉梅父亲离世当日提出分手。被抛弃的杨玉梅，在丧父的双重打击下，一度陷入长达两年的抑郁，还出现幻听而有轻生念头。

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