张德兰澳门演唱会嘉宾玩「盲盒」 盼邀陈玉莲再续《神雕》情缘：挂住佢

完成纪念入行60年的红馆演唱会后，张德兰将于8月22日在伦敦人综艺馆举办《张德兰情若真巡回演唱会》澳门站。今日张德兰到尖沙咀出席宣传记者会，老公杨伟诚也到场支持，大会即场送上价值8万美元的黑胶唱盘给她。

张德兰澳门个唱嘉宾名单大卖关子

张德兰表示，澳门演唱会将有全新服装及重新编排歌单。谈到嘉宾安排，她希望延续上次演唱会的「盲盒」方式，让观众感受惊喜。被问会否再邀刘德华（华仔）任嘉宾？她笑言交给监制处理，但知道华仔已忙于筹备自己的演唱会：「要看看监制的牙力有多少了！」她又透露很希望邀请陈玉莲（莲妹）担任嘉宾，大赞对方是《神雕侠侣》中另一重要人物：「若她站在台上，所有感觉也重现，真的很挂念她！不单止我，大家也想见到她呢！」不过她对嘉宾名单守口如瓶，笑言大家可以幻想一下，上次演唱会玩过「盲盒」后觉得真的很好玩。

张德兰全新服装新感觉

服装方面，张德兰指红馆演唱会的造型令大家眼前一亮，所以今次要求设计师再创作新感觉给观众。歌曲方面，除必唱经典金曲外，更会加入上次演唱会没唱过的遗珠之作。提到老公如何支持，她笑说：「在我练歌时，他不骚扰我，让我可以专心练歌。」

张德兰明白安全至上

虽然有红馆开骚经验，张德兰坦言澳门演出依然紧张，因对自己要求严格，尤其跳舞要加倍小心。她忆述上次红馆彩排时跌伤左手甩臼及骨裂，当时因心急约了工作人员去试衫而失去平衡：「结果更担误大家，是一个很好的教训。」由于习惯左手拿咪唱歌，受伤后手也抬不起来，要透过物理治疗师协助及凭个人意志，终在个多月后开骚前赶及康复。她庆幸未严重到要打石膏及镶螺丝，骨科医生指受伤位置没有后遗症，但这次经历令她明白年纪渐长必须保持运动、勤做拉筋，不让肌肉流失才能保护自己。

