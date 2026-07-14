朱维德追悼及告别式7.23举行 遵照家属意愿仅供挚亲好友到场 朱太曾形容丈夫含笑而终

人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德昨日（7月7日）安详离世，享年95岁。朱维德的追悼及告别仪式谨定于7月23日（星期四）上午10时假红磡万国殡仪馆举行，丧礼并无指定宗教仪式，遵照家属意愿，追悼仪式仅供挚亲好友到场悼念，恳辞公众到场，下午1时进行大殓仪式，礼毕随即出殡，奉移火葬场举行火化礼。

朱太Hazel形容丈夫走得安详含笑而终

朱维德与太太Hazel结婚超过半世纪，朱太Hazel曾接受《TVB娱乐新闻台》的访问时，透露丈夫是含笑而终。朱太Hazel在访问上表示当日早上如常到疗养院，大约上午11时亲自喂丈夫进食，期间丈夫翁突然久违地笑了一下，没想到下一秒便没有反应，最后在睡梦中安详离世，久违的温暖笑容在朱太心中留下永恒的画面，形容丈夫走得安详，是含笑而终。朱太Hazel亦透露在最后的半年，丈夫已开始认不出人，甚至连自己也认不出来，不过依然每天风雨不改地探望。

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朱维德拥有「第一代旅游达人」的美誉

朱维德拥有「第一代旅游达人」的美誉，对香港本地文化、地理和历史皆有极深厚的造诣与研究，同时他是TVB在1967年的开台首批十名员工之一，服务电视台长达53年，不过在2019年因主持多年的无线电视文教节目《文化广场》被停播，他不愿意被投闲置散，最后与TVB结束合作关系，当时朱维德接受传媒访问时直斥TVB「越做越衰」，直言对公司感到失望。在2023年3月份，网上曾传出朱翁死讯，「维基百科」更加立即被网民改为于2023年3月12日逝世。随后网上亦不少悼念的文章和贴文，纷纷为他的死讯致哀，亦有不少网民留言表示深感可惜。

朱维德与太太一直是圈中模范夫妻

不过有传媒向朱维德太太求证，朱太澄清并非事实，还指朱翁身体一向不太差，但因曾于2022年在街上意外跌倒撞伤头部，证实患上认知障碍，已搬到护老院居住需要以轮椅代步。朱维德与太太一直是圈中的模范夫妻，恩爱逾恒。在过往的访问片段中，朱太Hazel曾被问及会否担心老公工作和活动繁多会太辛苦时，她温柔地表示：「佢份人就系钟意喜欢玩，如果怕佢辛苦而唔畀佢做喜欢嘅事，佢反而会唔开心。」

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