Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱维德追悼及告别式7.23举行 遵照家属意愿仅供挚亲好友到场 朱太曾形容丈夫含笑而终

影视圈
更新时间：18:00 2026-07-14 HKT
发布时间：18:00 2026-07-14 HKT

人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德昨日（7月7日）安详离世，享年95岁。朱维德的追悼及告别仪式谨定于7月23日（星期四）上午10时假红磡万国殡仪馆举行，丧礼并无指定宗教仪式，遵照家属意愿，追悼仪式仅供挚亲好友到场悼念，恳辞公众到场，下午1时进行大殓仪式，礼毕随即出殡，奉移火葬场举行火化礼。

朱太Hazel形容丈夫走得安详含笑而终

朱维德与太太Hazel结婚超过半世纪，朱太Hazel曾接受《TVB娱乐新闻台》的访问时，透露丈夫是含笑而终。朱太Hazel在访问上表示当日早上如常到疗养院，大约上午11时亲自喂丈夫进食，期间丈夫翁突然久违地笑了一下，没想到下一秒便没有反应，最后在睡梦中安详离世，久违的温暖笑容在朱太心中留下永恒的画面，形容丈夫走得安详，是含笑而终。朱太Hazel亦透露在最后的半年，丈夫已开始认不出人，甚至连自己也认不出来，不过依然每天风雨不改地探望。

相关阅读：「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅

朱维德拥有「第一代旅游达人」的美誉

朱维德拥有「第一代旅游达人」的美誉，对香港本地文化、地理和历史皆有极深厚的造诣与研究，同时他是TVB在1967年的开台首批十名员工之一，服务电视台长达53年，不过在2019年因主持多年的无线电视文教节目《文化广场》被停播，他不愿意被投闲置散，最后与TVB结束合作关系，当时朱维德接受传媒访问时直斥TVB「越做越衰」，直言对公司感到失望。在2023年3月份，网上曾传出朱翁死讯，「维基百科」更加立即被网民改为于2023年3月12日逝世。随后网上亦不少悼念的文章和贴文，纷纷为他的死讯致哀，亦有不少网民留言表示深感可惜。

朱维德与太太一直是圈中模范夫妻

不过有传媒向朱维德太太求证，朱太澄清并非事实，还指朱翁身体一向不太差，但因曾于2022年在街上意外跌倒撞伤头部，证实患上认知障碍，已搬到护老院居住需要以轮椅代步。朱维德与太太一直是圈中的模范夫妻，恩爱逾恒。在过往的访问片段中，朱太Hazel曾被问及会否担心老公工作和活动繁多会太辛苦时，她温柔地表示：「佢份人就系钟意喜欢玩，如果怕佢辛苦而唔畀佢做喜欢嘅事，佢反而会唔开心。」

相关阅读：朱维德离世丨因鲍汉琳成为入行契机 做足半世纪见证电视界黄金期 晚年不甘被投闲置散离开TVB

 

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
7小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
4小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
12小时前
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 女子与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
社会
5小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
4小时前
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
饮食
6小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
7小时前
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
生活百科
7小时前
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
影视圈
6小时前