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杨明为《爱回家》完结随时失业铺路 飞大马建饮食王国被嘲TVB捞唔掂 高EQ回应：过嚟闯天下

影视圈
更新时间：19:00 2026-07-14 HKT
发布时间：19:00 2026-07-14 HKT

45岁的TVB艺人杨明近年事业爱情两得意，今年8月与拍拖10年的拿督千金庄思明拉埋天窗，虽然《爱回家》将于7月正式划上句号，不过杨明不愁没有出路，近日悄悄飞往马来西亚开拓饮食王国，近日有当地网红直击杨明新开的港式烧味店，面对尖锐提问，杨明不但大方自嘲「捞唔掂」，更分享其创业大计。

杨明大马开港式烧味店

在该网红的影片中，他一见到杨明便单刀直入笑问：「你在TVB捞唔掂呀？你来马来西亚开餐厅？」杨明闻言非但没有动怒，反而笑著自嘲：「我就系喺香港TVB捞唔掂，就谂住过嚟闯一番天下。」他随后认真介绍，在马来西亚开店卖烧味，是他一直以来的心愿。为求打响名堂，他特意聘请香港师傅坐镇，主打正宗港式叉烧，更首创独家「胡椒烧鸭」，希望能以独特口味冲击当地饮食市场，影片中网红试食后大赞叉烧有水准，但有网民质疑杨明只是揾网红卖广告。

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杨明将于8月与庄思明结婚

杨明今次在大马开食店，无疑是为未来结婚后养家做好准备，他与女友庄思明将于今年8月在女方的家乡吉隆坡举办盛大婚礼，正式成为「大马女婿」。在婚前积极投资副业，建立自己的事业王国，向女友家人大派定心丸，力证自己是有承担、有事业心的好丈夫，为未来生活打下稳固基础。

杨明曾经营炖汤店惜遇疫情结业

回顾杨明的演艺生涯可谓高低起跌，出道多年备受力捧，曾在剧集《婚姻合伙人》担正男主角。可惜在2020年因醉驾案而一度令事业停滞不前，经历了一段时间的休息后，重返幕前，即有份参演处境剧《爱·回家之开心速递》，演出「雷公」的私生子「虹豆沙汤远」，虽然戏份不算多，但亦代表其演艺事业已重回正轨。而饮食生意方面，他早于2018年便与友人合资开设炖汤店，全盛时期拥有多间分店，可惜最终受疫情及租金压力影响，于2022年全线结业，今次转战大马重新出发。

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