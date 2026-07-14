Jer柳应廷拍新戏街头扮屙尿零尴尬 揭示大自然解决经验：拍戏冇厕所嘛 与陈奕迅合作变怕丑仔

由金像奖提名美术指导张蚊首次执导的剧情长片《不得不好死》（暂名），改编自真人真事，由MIRROR成员柳应廷（Jer）饰演皮肤癌的陈伟霖。早前《星岛头条》独家直击，Jer的冬菇头配满脸黑斑造型首度曝光，与戏中好友白只上演醉酒闹事当街扮屙尿戏份，其后联同黄德斌拍摄街头推棺材场面。今日柳应廷（Jer）联同另一成员和李骏杰（Jeremy）出席护肤品牌活动，即场体验玩匹克球，更分享拍摄趣事。

柳应廷自爆大自然「解决」经验

Jer表示已为电影《不得不好死》完成拍摄，不过早前与戏中好友白只上演醉酒闹事当街扮屙尿戏份，他笑言当时拍摄饮零酒精的饮料，若然饮有酒精饮料，担心会面红红。谈到演绎当街屙尿戏份会否感到尴尬？Jer笑言不会，不知几尽情，但现实中的他未试过，反而在大自然下就试过，因为拍戏冇厕所。他笑说：「之前试过演唱会，喺台底时好急，虽然有临时厕所，但我唔去啦！急我都忍啦！」提到为该片拍摄街头推棺材场面，会否有避忌？Jer坦言接拍该片演绎这个角色时巳有心理准备，所以不会好惊。

李骏杰都想见太妍

对于陈奕迅和朱茵在戏中饰演其父母，Jer笑言自己平时对住熟悉的人先至畅所欲言，当对住陈奕迅自己就变得好怕丑，不过合作后跟对方仍未有变得熟落。在旁的Jeremy笑指Jer追星成功，令他十分羡慕。谈到他的追星目标，他笑言是韩星太妍，虽则未能成功，但试过在香港及澳门睇骚支持。问到Jer会否陪伴Jeremy追星，他笑说：「想去就揾我啦！」

柳应廷冬菇头黑斑造型零包袱

对于演绎陈伟霖一角，Jer表示对方除了是原型人物外，更是该片的编剧，所以在拍摄现场为对白修改，对方会即时示范身体动作。谈为他为角色以冬菇头配满脸黑斑造型，是否没有偶像包袱？Jer指没有偶像包袱，Jeremy则谓睇过Jer为此角试妆，大赞好似变成第二个人。问到Jeremy拍戏会否有底线，那类角色不会演，例如：黑帮？他笑说：「黑社会都演过下啦！（接受扮丑角色？）唔使扮，卸妆就得啦！」另外，谈到工作方面，Jeremy和Jer指MIRROR下月会拍团综，但未知地点，Jeremy则笑言只要机程有八个小时便可。