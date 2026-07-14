钟景辉追思会明天举行 《小城风光》作主轴网上同步直播 《My Way》送别戏剧界泰斗

人称「King Sir」的钟景辉于今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。钟景辉的安息礼拜已于7月4日在九龙城浸信会举行，礼拜后灵柩奉移至钻石山火葬场火化，一代戏剧大师化作青烟，从此告别红尘。为了共同缅怀这位一代巨匠的风采与教诲，「戏剧大师钟景辉追思会」将于2026年7月15日（星期三）下午三时假香港演艺学院香港赛马会演艺剧院举行。

追思会以《小城风光》风格作为主轴

是次追思会别具心思，以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，带领出席嘉宾回顾他对戏剧艺术的无私奉献。追思会上，King Sir的姪儿钟至权先生（Dennis）将代表家属致辞，分享King Sir在舞台以外鲜为人知的生活点滴，包括他对麻将的热爱，以及晚年在家中观赏本地话剧时仍全神贯注的热情。

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追思会将有不同年代朋友及学生分享

「King Sir」钟景辉生前曾任演艺学院戏剧学院创院院长，一生致力于戏剧艺术与教育，桃李满门，对香港演艺界的贡献永垂不朽。演艺学院将于今日（7月15日）为「King Sir」钟景辉举行追思会暨展览。追思会将有不同年代认识「King Sir」钟景辉的朋友及学生出席分享，共话当年的温暖与教诲，其中导演杜琪峰、香港话剧团前艺术总监陈敢权及资深演艺人张宝之等嘉宾将先后上台分享，细诉King Sir在开拓香港舞台、筑建戏剧基石等方面的卓越贡献。演艺学院的学生亦将带来演出，展现King Sir薪火相传的教育成果，最后King Sir的学生带领一众嘉宾及全场观众合唱经典金曲《My Way》作终结，寓意King Sir的教诲犹如蒲公英的种子，在香港演艺界的每个角落落地生根，生生不息。

追思会因座位有限仅供获邀嘉宾出席

是次追思会现场因座位有限，仅供获邀嘉宾出席，让King Sir的亲友、同业及学生能在庄重而温馨的氛围中作最后告别。然而，为让广大公众及媒体能共同参与这个别具意义的时刻，大会特别安排全程网上直播，大家可以透过以下三个平台同步追思会现场实况：Facebook 专页 - The Hong Kong Academy for Performing Arts 香港演艺学院 - HKAPA：（https://www.facebook.com/share/p/1ET56zHrWL/）、YouTube 专页 - HKAPA Official：（https://www.youtube.com/live/HrRerEwxi8E）、YouTube 专页 - TVB (official)：（https://www.youtube.com/live/1W2Ot9kdbhc）

7.16加开一天公众签名活动及纪念展览

筹委会同时宣布于7月16日（星期四）特别加开一天公众签名活动及纪念展览，全面开放予大众市民，让广大公众能亲身向King Sir致敬。展览将于上午10时至晚上8时假香港演艺学院举行，免费入场，无须预先登记。现场透过丰富多元的展览设计带领公众走进King Sir的戏剧世界，设有多个主题展区，包括「奖项荣誉展览墙」（见证大师一生对剧坛的非凡贡献）、「金句墙」（凝聚King Sir毕生的戏剧智慧）及「纪念墙」（供公众遥寄思念）。展览更精心重现《小城风光》及《相约星期二》等殿堂级名作的戏剧氛围，并展出King Sir的珍贵舞台服装。现场亦备有心意卡及收集箱，供市民留言悼念。按照家属意愿，追思活动恳辞花圈及花篮。如蒙赐赙，奠仪将全数拨捐香港演艺学院 - 钟景辉纪念奖学金，以延续King Sir一生对培育演艺人才的无私奉献，让其精神薪火相传。

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