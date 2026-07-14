罗家英争八和主席落败暗讽对手好有计划 汪明荃加持无效仍感谢选举团队辛劳

粤剧大老倌罗家英于今年4月高调宣布参选新一届八和会馆主席，获曾连任多届主席的太太汪明荃全力支持，汪明荃更多次在社交平台转发公开信，十分关心今届的投票程序。不过在日前八和会馆举行新一届理事会选举上，罗家英最终仅获329票，未能跻身29位新一届理事之列，现任主席龙贯天取得402票，则成功连任。

汪明荃为罗家英打气

选举结果出炉后，汪明荃昨日（13日）在IG分享多张与老公罗家英、以及选举团队的合照，并发文感谢所有支持者：「八和选举，家英哥未能进入新一届理事会，但非常多谢亲身来到现场投票的会员，和选举团队的努力。大家辛苦了。」从照片中所见，汪明荃与众多支持者身穿印有「支持罗家英」的应援带，齐心为罗家英打气，虽然最终落败，但团队气氛融洽。

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罗家英对于落败未能跻身理事之列，受访时表现豁达，首先感谢支持他的同业在百忙之中亲自到场投票，认为自己的亲身投票率相当高。提到对手在数月内突然批准105名新会员加入，并授权他人投票，罗家英对此表示：「我不懂怎么说，只能说好有计划，他们的计划成功了。」

罗家英开玩笑年纪大要休息

罗家英强调对结果并不失望，并大方接受：「我们输了，便开心地离开，我觉得没有甚么大问题。每一个政纲都是想八和好，只是我们班老叔父有一套，他们这班好新，不论资历或行内所讲的功夫都未到好好，既然大家投了他们，即是我们不及他们，便让他们做，大家都是八和子弟！不要紧啦！」罗家英又半开玩笑表示，或许是「华光师傅」认为他年事已高，是时候该休息。

汪明荃的帖文下有不少网民为罗家英打气，称赞他「为粤剧戏曲界作出巨大贡献有目共睹！功德无量！」龙贯天对于有指制度不公问题，认为是部分不清楚了解，而新会员获批是合乎章程和法律。

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