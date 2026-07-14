连诗雅38岁生日晒姊妹颈链 孖黄翠如陈自瑶获封「最强童颜闺密团」

连诗雅与陈家乐婚后育有女儿Camila，家庭事业两忙之余，仍与一众闺密维系深厚感情。日前，她迎来38岁生日，并获好姊妹陈自瑶、黄翠如送上生日惊喜，三人更齐齐戴上专属姊妹颈链，又做出心心手势，少女心爆棚。

陈自瑶分享亲密合照

陈自瑶在社交网分享与寿星女及黄翠如的亲密合照，并写道：「每年生日都为你送上满满的祝福

，请记得，你除了是好妈妈，好太太，好女儿也是最好的自己，We love you@shi_ga，戴上我们的姊妹颈链，为我们注入满满的能量」字里行间满载闺密间的无限宠爱。相中所见，三人一同戴上极为相似的姊妹颈链，更齐齐做出心心手势，少女味十足；她们还准备了一个精致的花瓣蛋糕，场面温馨又充满仪式感。

最强童颜闺密团

连诗雅、陈自瑶与黄翠如虽然先后成为人母，但无论外貌或身材都保养得相当好，冻龄状态令人羡慕。这次庆生照一出，旋即引来大批网民激赞三人感情真挚，更大赞是「最强童颜闺密团」，并纷纷向寿星女送上祝福。