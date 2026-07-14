草蜢 五月天大巨蛋世纪合体 4.5万人尖叫狂跳《忘情森巴舞》三子明年一月攻蛋有惊喜

草蜢日前（12日）现身「五月天」在台北大巨蛋举行的「5525+2《回到那一天》25周年巡回演唱会」，两大天团世纪合体，全场逾4.5万歌迷惊喜尖叫，他们更一起跳唱《忘情森巴舞》和《派对动物》等经典金曲，又清唱了一小段《宝贝对不起》，大派福利。草蜢更宣布好消息，明年一月中的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢世界巡回演唱会》将于台北小巨蛋举行，引来全场欢呼！蔡一智说：「其实90年代我哋已经同『五月天』同公司，但系一直没有机会合作，今次好荣幸得到佢哋邀请喺大巨蛋一齐表演，真正合体，Fans最开心。今年系五月天成军27周年，我哋草蜢41年，加埋68年，哗，系好犀利嘅组合结合。非常荣幸，我哋玩得好开心。」蔡一杰说：「好开心，因为我哋第一次踏上大巨蛋表演，全场一齐欢呼声震撼力非常之劲！」苏志威说：「除咗要多谢五月天邀请我哋嚟表演之外，亦都要多谢佢哋嘅fans，我哋出场嘅时候佢哋嘅欢呼声劲过世界杯，多谢！」

草蜢赞阿信可转型跳唱歌手

阿智扬言支持主音阿信可转型跳唱歌手，赞他舞功直逼草蜢，令他感到压力！又笑言要与长发马莎另组小队，阿智说：「我同马莎可以组成『长发组』，我哋台上长发飘逸，大家有目共睹啦！」杰少笑言他要与石头另组「银发组」，笑说：「我同石头因为头发颜色相似，我哋可以组成另一个组合。（对阿智和苏志威说）你哋两个借歪一吓！」虽然在台上表演玩得非常开心，但阿智表示有遗憾，他说：「我哋喺台上玩得太开心，唔记得咗系五月天邀歌呀！我依家要透过媒体向五月天发出邀请：阿信，如果你睇到呢段访问，而你有心情又有时间，记得写歌俾草蜢，我哋等紧你呀！」诚意满满，希望五月天听到草蜢呼唤「MAYDAY MAYDAY」！

五月天随时上台一齐玩

另外，草蜢宣布好消息：明年一月巡唱到台北小巨蛋！苏志威更透露台湾Fans有专属歌单，说：「虽然大家喺各大平台媒体都睇咗我哋香港演唱会嘅演出片段，但系我哋今次台湾嘅表演有新歌单，拣咗好多台湾Fans好钟意嘅歌曲，希望大家会满意同埋会玩得开心。」至于表演嘉宾名单，阿智说：「我哋喺五月天嘅舞台上，已经即场邀请佢哋嚟睇我哋嘅演唱会，如果睇得开心，欢迎随时上台一齐玩。今次合体，原来佢哋都系派对动物，啱晒我哋草蜢嘅party。」而完成五月天演唱会表演后，草蜢匆匆返港工作，后日又出发台湾，因为他们受邀请为棒球赛担任表演嘉宾。蔡一杰说：「我哋今次第一次参与棒球赛事嘅表演，好期待，一定会好好玩。」阿智笑言想试打一次「全叠」，而杰仔就想试试做接球手。