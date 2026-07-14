林峰红色西装衬辣跑拍月饼广告 自爆与太太无辣不欢：成件事够晒火辣

林峰连续两年担任美心月饼全球代言人，今年再次为品牌拍摄全新平面广告，演绎全新主题「香港味道 美心制造」。近日正忙于拍摄《九龙城寨之终章》的林峰，档期虽然密不透风，但拍摄当日依然状态大勇，将地道情怀与新潮玩味完美融入硬照之中，专业表现获全场工作人员激赞！

林峰红色辣跑配红色西装

拍摄当日现场的「红色辣跑」更是一大焦点，火红夺目！阿峰则特意换上红色西装与之配搭，「靓人配靓车」非常吸睛！他笑言：「架车够晒型，好彩我都唔输蚀，冇俾佢嘅气势压到。」这部「辣跑」是专为全新推出的「麻辣牛肉月饼」及「XO酱猪肉月饼」而设，阿峰直指：「红色够抢眼，辣跑衬辣味月饼，成件事够晒火辣、够晒话题性！」他透露与太太张馨月都是「无辣不欢」的爱辣之人，所以对这两款新品特别期待，「呢两款月饼将传统月饼同创意辣味完美结合，既有经典嘅饼皮口感，又有惊喜嘅惹味层次，啱晒钟意试新嘢嘅朋友。」

林峰推3款限量珍藏卡

今次林峰更推出3款限量造型立体珍藏卡，去年他因《九龙城寨之围城》电影在日本爆红，个人闪卡更在当地被抢购一空，相信一批日本「陈洛军」粉丝将非常期待这一波的珍藏卡。对于推出个人闪卡，阿峰笑言自己也重拾童年乐趣：「依家好流行抽卡，听讲好多粉丝为咗抽到心水卡会交换甚至疯狂搜罗。我自己睇过制成品，3款造型都好有惊喜，连我都想抽返一套珍藏！」佢更透露囡囡得知爸爸出闪卡，都兴奋话要抽埋一份。

林峰拍《终章》旧区取景捕捉地道气息

提到近日忙于拍《九龙城寨之终章》，阿峰透露有不少场口在香港旧区及街道实地取景： 「虽然拍摄过程好紧凑，但同时又好开心，因为可以将香港传统嘅街头氛围、巷仔情怀拍低落嚟。」他更分享拍摄期间发生了不少有趣小插曲，虽然未能剧透细节，但强调：「能够喺香港街道捕捉呢份独特嘅地道气息，我觉得特别有意思，亦更加珍惜呢份属于香港嘅味道同回忆。」

林峰中秋请假陪家人兼筹备Part Two巡唱

在戏内系顶天立地嘅「城寨英雄」陈洛军，但只要一提起屋企个「前世情人」，阿峰就即时硬汉融化，变身「暖男爸爸」。谈到中秋大计，佢坦言最想向剧组请假陪家人：「中秋最紧要一家人团圆，一齐食饭、赏月、食月饼。暑假后女儿就升读小一，计划带太太同囡囡飞去外地旅行：「专心做『爸爸』呢个角色，珍惜陪佢成长嘅每分每秒，呢个先系我最重要嘅大 project！」阿峰亦提到已经开始筹备part two巡回演唱会，透露自己为大家准备了很多新惊喜，让人好好期待。