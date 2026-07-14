刘亚仁涉毒判缓刑密谋复出首露面疑试水温 低调现身首映网民两极反应

涉毒的韩国影帝刘亚仁昨日（13日）现身首尔江南区Megabox COEX戏院，出席由黄晸珉、赵寅成及郑好娟（又译：郑浩妍）主演的电影《Hope》VIP试映会，刘亚仁现身的照片在网上流传，引起外界揣测是否借此「试水温」，为复出铺路。

刘亚仁现身面露笑容

据目击者透露，刘亚仁当日戴着鸭舌帽现身，与友人相见时面露笑容并互相拥抱。部分网民对刘亚仁现身公开场合表达不满，质疑他复出的步伐过急，亦有网民为其演技才华未能展现，而感到惋惜。

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刘亚仁涉毒案缓刑两年

刘亚仁涉毒案早前经最高法院裁定有期徒刑一年、缓刑两年，其间一直减少公开活动。日前已有报道指，刘亚仁落实接拍《破墓》导演张载玄执导的新片《吸血鬼》，《吸血鬼》的故事启发自爱尔兰作家Bram Stoker的经典小说《德古拉》，刘亚仁饰演猎杀吸血鬼的猎人，并与饰演神父的影帝李星民、资深演员尹敬浩同场演出，该片预计最快今年10月开镜，将成为刘亚仁涉毒风波后，睽违约3年重返大银幕之作。

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刘亚仁传加盟GD同公司

上月底，刘亚仁被指已约满公司UAA，并获斟签约G-Dragon（GD）所属的Galaxy Corporation，签约酬金有传高达50亿韩圜（约2,600万港元）。另外，刘亚仁去年9月曾与导演奉俊昊一同出席派对，当时DJ Peggy Gou在社交平台上载三人合照，其后帖文遭删除，事件同样一度掀起外界对刘亚仁复出动向的揣测。