施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快

资深制作人施南生于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。施南生曾在2018年出席「与施南生对话」座谈会，在与主持人陈志云的对谈中，展现了对生死的豁达，以及她那份独特而通透的爱美哲学。在座谈会上，施南生对生老病死的看法显得无比洒脱，被问及如何为未来作打算时，她笑言现今科技发达，随时活过百岁，因此财政预算起码要「计足40年」才算安全，更幽默爆出金句：「最重要不是死得早，而是死得快！」

施南生早交带病危不作抢救

对于人生终点，施南生言从未刻意想像离世的情景，但早就签妥「不作心肺复苏术」的预设医疗指示，免得临终受苦。她又分享了一位已故老友的遗训，叮嘱她一定要在60岁前处理好遗嘱并开始「断舍离」丢弃多余杂物，否则年纪再大就会失去动力。虽然施南生笑称自己「慢了7年」，到67岁才刚刚办妥遗嘱分配，但这份不愿为后人添烦添乱的体贴，正正折射出她为人处世的俐落与清醒。

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施南生从不介意公开年龄

在座谈会上，当陈志云大赞她保养得宜、完全不似67岁时，施南生毫不避忌地笑指全香港都知道她的岁数，甚至在开设社交平台上也大方公开出生年份。她更拿身边闺密开玩笑，直指有女性朋友连看妇科医生都要隐瞒岁数，令她大感不可思议，直言自己绝对不会自欺欺人。当陈志云提到自己也将登陆60岁时，她随即发挥其幽默本色，连声道贺「恭喜！恭喜！」，惹得全场哄堂大笑，足见她交际手腕的圆融。

施南生有独特爱美哲学

谈及亮丽的外表与事业的关系，施南生有一套独到的「爱美哲学」。她自认「贪靓」但同时又「好懒扮靓」，连逛街买衣都交由形象顾问代劳。然而当陈志云称赞她高贵大方时，她却道出了美的真谛：「爱美、喜欢漂亮的东西是人的天性，既然拥有了就该尽量发挥，没有理由去摧残它。」她深信一个人的美绝不单靠外表支撑，真正的美来自于内在的底气与修为。她强调只要一个人在工作上有能力、对人对事充满诚意，那份由内而外发挥出来的气息，就必定是美丽的。

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