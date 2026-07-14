堺雅人《VIVANT 2》爆欺凌丑闻 知名监制福泽克雄遭禁足片场

TBS人气日剧《VIVANT》第2季将于本月26日开播，但监制兼导演福泽克雄近日被揭发涉嫌职场欺凌，事件曝光后引起热议。据悉，剧组去年夏天开始拍摄，完成海外部分后转往日本本土取景期间，福泽克雄遭现场年轻工作人员投诉涉欺凌行为，电视台其后展开调查，并下令禁止他返回拍摄现场，其间剧组须在缺少导演坐镇下继续拍摄，改由信任的监制及演出人员远程指示，最终顺利煞科。

TBS拒透露欺凌内容

TBS其后回应传媒查询时证实，福泽克雄「有言行被认定属于职场欺凌」，并已对其采取「严正人事处分」，但拒绝透露处分详情及具体欺凌内容，仅确认他曾一度离开拍摄现场。电视台又强调是次事件不会影响剧集播出时间。福泽克雄为TBS资深监制，曾操刀《半泽直树》、《VIVANT》等高收视剧集，作风以要求严格见称。是次遭下属投诉后，一度被禁止踏足拍摄现场，被指属电视台罕有不因作品成绩而网开一面的做法，事件亦令外界关注剧集播出后的回响。