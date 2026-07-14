施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」

资深电影人施南生于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。施南生与徐克曾是香港影坛著名的「神雕侠侣」，两人的名字紧密相连，共同开创了港产片的黄金时代。虽然施南生在2014年亲证两人已离婚，不过两人关系依然很好，徐克连日来低调现身医院探望，并陪伴她走完人生最后一程。

金庸对施南生有著极高的评价

施南生与徐克在香港电影黄金时期曾携手将多部金庸经典搬上大银幕，施南生与金庸两人关系深厚，金庸更对施南生有著极高的评价，他认为施南生是一位外表坚强、能干，但在面对挚爱时却展现出百分之百痴情的女性。林青霞亦曾提及金庸评价施南生是唯一对老公意乱情迷的妻子：「她是百分之百的痴情女子，将自己奉献变给她心中的才子。」

相关阅读：施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈

林青霞曾提及施南生对徐克的深情

徐克的才华惹来不少狂蜂浪蝶，他曾与叶蒨文传出绯闻，令施南生一度提出分手，但两人最终仍排除万难，于1996年在美国注册结婚。施南生私下暱称徐克为「老爷」，对他照顾得无微不至；而徐克亦曾于2008年公开向她示爱，称她为「永远是最好的女人」。林青霞与施南生相交逾40年，早已建立了深厚的关系，亦视她为生命中的贵人。林青霞曾在自传中提及施南生对徐克的深情，引用金庸的评价，形容施南生是「唯一对老公意乱情迷的妻子」：「她是百分之百的痴情女子，将自己奉献给她心中的才子，她崇拜他，保护他，把他当老爷一样地服侍，她最高兴的事就是徐克高兴。」

施南生与徐克离婚内心难免受伤

可惜这段婚姻在2011年因徐克在拍摄电影《龙门飞甲》期间，被传于网上结识了比自己年轻30载的乐乐，两人甚为投契，徐克更索性聘用她为私人助理，自此经常出双入对。直到2014年，施南生终于对外承认与徐克已离婚，结束了多年的婚姻关系。林青霞亦曾回忆施南生坦言若有其他女性能为徐克带来创作灵感，她也会替他高兴，可是当这样的情况真的出现时，施南生内心仍难免受伤。当时林青霞试图安慰对方，施南生唯一听入耳的说话，就是将徐克「当家人」，结果施南生收起眼泪，继续在事业上与他合作、在生活上照顾他。林青霞感慨地说：「她形单影只，有时候跟她吃完晚饭送她回家，我在车上目送她瘦长的背影，踩着酒后不稳的步伐走进寓所，直叫我心疼不已。

相关阅读：施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」