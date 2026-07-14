57岁彭羚素颜会好友黄伟文 零滤镜自信晒鱼尾纹 网民大赞优雅地老去

现年57岁的90年代乐坛天后彭羚（Cass），自1998年嫁给林海峰后，便在事业高峰期毅然退出乐坛，专心相夫教女。多年来深居简出的她，近年醉心于 Gyrotonic（禅柔）运动，更考获专业导师执照，生活低调又健康。近日，她与相识36载的填词人黄伟文（Wyman）于英国相聚，两人以最真实一面合照，拒绝修图，从容展现岁月痕迹。

黄伟文炫耀有得见彭羚

长居英国的黄伟文在社交网分享合照，彭羚以一身便服打扮现身，留著招牌清爽短发，脸上几乎全素颜，只涂了淡淡的唇色。她无惧眼角浮现的鱼尾纹，皮肤依然紧致带光泽，对著镜头露出灿烂笑容。黄伟文同样以满面白须的真实模样示人，二人零滤镜同框，状态极佳。黄伟文感触写道：「我们就是这样的。两个不用美颜apps不加柔焦镜的真实人。虽然不算常常见面，但总算36年的朋友。」他更鬼马标注「有得见彭羚必须炫耀一下」，彭羚也暖心回复：「Precious time ！少见所以更珍贵」，傅珮嘉亦说：「两位美丽善良的人」，而这份拥抱自然的态度亦获得大量网民赞赏。