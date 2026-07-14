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施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕

影视圈
更新时间：14:20 2026-07-14 HKT
发布时间：14:20 2026-07-14 HKT

被圈中人尊称为「大内总管」的资深传媒人施南生（Nansun），昨晚（13日）在养和医院离世，享年75岁。日前传出施南生病危留院，相识数十年的挚友俞琤（YT）曾到医院探望，当时俞琤神情肃穆，全程保持缄默现身。昨晚施南生传出死讯后，俞琤悲痛难抑，于清晨在IG连发三个帖文，悼念挚友。

俞琤不舍施南生：那时候不知道

俞琤从今日（14日）清晨5时许开始，在IG连环发布帖文悼念施南生。俞琤首先分享一张从后拥抱施南生的合照，虽然帖文未有配上任何文字，但画面中见到两人感情极好，俞琤在照片旁写上：「那时候不知道」，似是难以接受好友的离开。

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俞琤借题字画作送别施南生

其后，俞琤再两度发布同一条影片，内容为其早前举办Talk show《如果你嚟 YUkulele》的片段。短片的封面选用著名填词人林夕为俞琤题字的画作，上面写着：「五百年的回眸 换来今生的擦肩而过」，似乎是借用题字的画作送别相知多年的施南生。

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俞琤曾公开致谢施南生

俞琤在该段回顾片段中，在台上公开向坐在台下的施南生致谢：「我有帮好多电影做宣传包装嘅，咁就要多谢施南生小姐，令到我有机会接触到点样做推广，点样去为佢原本𠮶啲好成功嘅作品系锦上添花。」俞琤由衷地赞叹：「Nansun多谢晒！施南生小姐系华人电影嘅第一位巾帼英雌。」施南生坐在台下见证，又多次双手合十，谦逊感谢俞琤的赞许。俞琤在影片中又打上「施南生1951-2026」，以及施南生过往的成就，曾得过的奖项，画面令人动容。

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