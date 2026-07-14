施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨

资深传媒人施南生（Nansun）于昨晚（13日）在养和医院与世长辞，享年75岁。施南生病逝的消息曝光后，认识超过40年的好友林青霞在微博发文哀悼挚友外，甄子丹、成龙、舒淇、蔡一杰、刘嘉玲，以及施南生生前好友刘天兰、俞琤、张坚庭、余安安等相继在社文平台发文悼念。

刘天兰慨叹生命无

刘天兰在IG贴出施南生的黑白照，在悼文中悲痛地表示：「我优秀、潇洒、高贵、能干、幽默、高智慧、高情商、有气派、有品味、有型有款的大姐姐Nansun在今天晚上离开了，多么的不舍，好难过」。刘天兰又慨叹生命无常：「如此优秀的人也未能更长寿，真认为造物者并不是个太好的设计师！唉」。刘天兰不舍施南生：「Nansun，我在学习失去，多么但愿你没有亲身示范教导，you will be so dearly missed my big sis！愿你一路走好！」

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张坚庭施南生无缘饭局

施南生好友俞琤分享一张二人亲密相拥的合照，并配以「那阵时不知道」的文字，表达对施南生的怀念。而张坚庭日前曾发文，祈求上帝保佑施南生能迅速康复，并提及两人之间还有一个「饭局」的约定。但相隔仅仅一天，张坚庭的祈祷变成哀悼：「Nansun，好好在天家休息。我们的饭局要改地方了。」

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甄子丹成龙悼念施南生

甄子丹在微博悼念施南生：「您为电影燃尽了一生，往后光影里再相见，只剩无尽怀念」。成龙则以「大阿姐」尊称施南生，在微博分享一张二人的合照，沉痛发文悼念：「惊闻施南生女士走了，电影江湖又少了一位传奇人物。幸而无论何时回望，那些经典作品背后，大家都会忆起她的飒爽与风骨。大阿姐，一路好走，向您致敬，永远怀念。」

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余安安愿施南生离苦得乐

余安安盼施南生一路走好：「我敬爱嘅Nansun，在探病期间虽然已经有心理准备，但得知你离去还是非常不舍！愿你离苦得乐。一路走好！」余安安忆起与施南生相处点滴：「想起你的点滴！除了你嘅才华横溢，待人处世，你嘅优雅，风趣，实在数之不尽！感恩遇上，获益良多！由电视台，到拍《金刀情侠》，到我结婚有小朋友暂别演艺界，你邀请我复出拍《东方不败》嘅诗诗！你说当时祇想到我做林青霞的女人！感谢你！」

余安安仍记得二人谈天说地的往事：「到每次到你家作客！你的博学多材，话题天南地北！还有每一道菜都用心处理！回味无穷！每次都乐而忘返！宾至如归！感谢你！再不舍也要说再见！再见亲爱的Nansun！Love you and you will always in my heart」。

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蔡一杰铭记施南生专业态度

正在举行草蜢巡回演唱会的蔡一杰，贴出施南生的黑白照在多个社交平台留言：「我敬爱的施南生，不敢相信妳已离开了我们，我们永远怀念妳的笑容，妳的专业精神和做人态度、我会铭记于心、希望妳一路好走，我会想念妳。」舒淇则以简洁文字悼念：「一路好走」。李冰冰、江美仪、关宝慧、李力持等也有发文，表达深切的哀悼。

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