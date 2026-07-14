施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈

资深传媒人施南生于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。电影工作室发出声明：「我们最敬爱的施南生女士，自2022年起因免疫系统出现问题，健康状况一直未如理想。近月因细菌感染，引发多重器官衰竭，已于2026年7月13日星期一，晚上20:51于养和医院安详辞世，享寿75岁。深爱她的亲友家人随侍在侧，陪伴她走完人生最后一段旅程。相关追思及告别式资讯容后公布。」

与施南生拥有超过40年深厚交情的林青霞，在今日（7月14）清晨于社交平台发文，痛悼挚友的离去。林青霞贴出两人昔日日常相处的黑白合影，字里行间满是不舍，感性写道：「不舍，不舍，还是得放手，作为施南生的好朋友，对她最好的回报，就是像她一样把爱的能量传递开来。」

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林青霞与施南生的缘分始于1982年合作电影《新蜀山剑侠》。当年正是施南生力排众议，坚决力挺林青霞出演《笑傲江湖II东方不败》中的灵魂角色，结果成功帮助林青霞再攀演艺巅峰，让「东方不败」成为华语影史无法超越的经典形象。林青霞曾在施南生及徐克获颁第43届香港电影金像奖「终身成就奖」时担任颁奖嘉宾，感性称两人为其生命中的贵人。林青霞曾透露1980年她在洛杉矶拍戏《爱杀》的时候，徐克打电话邀请她拍《蜀山》：「当时我没听过徐克的名字，来到香港见他们第一面，就留下深刻印象。施南生头发极短，打扮非常新潮，徐克非常潇洒、眼神透著非常有灵性的感觉。」林青霞笑称自己与他们夫妻俩非常有缘，仅在几天之内就把合约签了，林青霞又讲到初到香港时人生路不熟，于是请施南生帮忙倾片约，「施南生义不容辞，很快就帮我签了几部戏。」当时林青霞写了一封信给施南生，里面附上一张支票。施南生将信件留下，但就将支票退还给林青霞并赠她一句话：「如果你帮助朋友，要不求回报才好」。虽然过了四十多年，这句话一直刻在林青霞心里，而施南生亦将信件保留至今。

徐克是林青霞演艺生涯中合作过最多次的导演，林青霞曾感性表示：「在他们的指导下，我迎来了电影世界的第二春，也迎来了东方不败的美誉。我在香港拍了10年戏，见证了徐克、施南生『双剑合璧』之下创造了电影神话，带领了电影潮流，香港电影黄金岁月，他们功不可没。」就在去年（2025年）举行的第 43 届香港电影金像奖颁奖典礼上，施南生与徐克共同荣获「终身成就奖」，当时主办单位特别邀请林青霞惊喜现身担任颁奖人，亲手将最高荣誉递到两位挚友手中。林青霞当时在台上致词的这段话，如今看来更显催泪：「感谢香港电影金像奖，让我把这个奖项递到他们手中。他们拿的是终身成就奖，而我认为有著两位杰出的好朋友，这也是我的终身成就。」

施南生曾接受文隽主持的YouTube节目《文隽讲呢啲讲𠮶啲》访问。在节目中，文隽提到林青霞曾形容施南生「优雅、高贵，穿著高跟鞋，像一棵树一样挺拔」施南生也大赞林青霞争气：「她个性很好，我觉得她很争气。本来她嫁来香港，只会做演员，一般人嫁给有钱佬就算了，生两个女儿就收工了。但她却不是，她开始去画画、看书、写文章，将自己变成另一个人。」林青霞和邢李㷧结婚是施南生和徐克签字证婚，林青霞曾在大学分享会表示施南生曾教她，在台上坐时翘脚不好看，还说：「她要我把英文搞好，因为Micheal是企业家，需要用英文的机会很多，二，要我把电脑学好，将来跟孩子容易沟通。」能够成为施南生知己名单其中一人，林青霞觉得非常幸运，施南生把林青霞的女儿们当自己的儿女，女儿们也当她是第二个母亲。

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