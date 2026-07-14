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甄子丹杀入旺角封街拍摄 率数百人重现黑帮出殡大场面 收工被邀合照不拒尽显亲民

影视圈
更新时间：01:15 2026-07-14 HKT
发布时间：01:15 2026-07-14 HKT

甄子丹自导自演、衍生自荷里活电影《杀神John Wick》系列的外传动作片《CAINE》。前几天制作团队到大屿山的天坛大佛进行拍摄，制作团队务求在电影制作同时，也将香港名胜呈现给更多观众。

甄子丹吸引了大量途人围观

昨晚（13日）制作团队移师旺角，为了在电影中加入地道文化，将旺角街头特色呈现，制作团队特别将砵兰街与长沙街交界位置一带进行封路外，现场更要出动数百演员及工作人员拍摄，场面非常大阵仗，亦是近年久未在香港出现的大制作场面，感觉震撼，难怪拍摄期间吸引了大量途人围观。

甄子丹与工作人员研究拍摄状况

穿上一身黑色西装的甄子丹，一早便在场与工作人员研究拍摄状况，现场所见是拍摄一幕类似黑帮头目出殡场面，有三头黑白色的舞狮外，更有超过200人整齐排列阵营扮演黑帮，另外还有三辆道具警车及大约20名穿上防暴装备扮演SDU的演员，另外拍摄现场更设置大型航拍机，之后甄子丹走进一间店舖内观看拍摄镜头的情况。于换位拍摄期间，外藉工作人员也趁机在旺角街头影合照留念。

将文化中心变大型灵堂

完成这一幕拍摄后，甄子丹离开现场时，不时有途人认出这位巨星，纷纷冲上前要求合照，甄子丹大方与他们合照，尽显巨星亲民一面，之后他便乘坐保姆车离开。工作人员清理现场洒下的溪钱，之后才慢慢解开封锁路面。之后制作团队移师到尖沙咀文化中心，准备继续拍摄工作，工作人员将文化中心布置成大型灵堂，场内有了大量花牌及纸扎祭品等，甄子丹到场后，在文化中心一间餐厅内休息。

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