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施南生离世｜徐克见传媒：她坚持到最后一刻 亲朋陪伴下离开 望大家将思念变成力量

影视圈
更新时间：00:02 2026-07-14 HKT
发布时间：00:02 2026-07-14 HKT

香港资深电影监制施南生，近日传出病重消息，早前在医院留医接受治疗。直至今晚施南生于8时51分离世。

徐克神情哀伤

晚上大约11时30分，施南生的前夫徐克在养和医院步出会见传媒，他表示，施南生自从2022年开始身体免疫力衰退，身体免疫能力降低了，多年来一直以顽强生命力与病魔对抗，直到最近身体免疫力严重衰退，令病毒严重感染身体，令很多器官衰竭，所以入医院医治，她一直坚持到生命最后一刻，有亲人及朋友陪伴下安详离开，她一直多谢大家对她的关注及祝福，希望大家对她离别的难过及思念，变成力量温暖去接受她的告别，希望她安息，精神永远与我们一起。

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