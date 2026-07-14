前华姐季军陈爽沙滩激罕大解放 纯白Bra Top晒火辣蛇腰 极致魔鬼曲线配白滑美腿震撼眼球

43岁的2007年国际中华小姐季军陈爽，近日在社交平台分享了一辑夏日沙滩靓相，令人眼前一亮。已是两孩之母的她，依旧保持在最佳状态，无论是样貌还是身材，都与当年选美时不相上下，甚至更添一份成熟性感的魅力，引来网民纷纷大赞，封她为「冻龄美女」。相中的陈爽身穿一件纯白色的运动风Bra Top，贴身剪裁完美突显了她丰满上围，下半身则搭配超短的浅蓝色牛仔热裤，将一双白滑修长的「铅笔腿」展露无遗。最令人惊艳的是她平坦紧实的腹部，不但没有一丝赘肉，更隐约可见川字马甲线的线条，火辣的蛇腰极其吸睛，身材比例堪称完美，丝毫看不出岁月的痕迹。

陈爽赢得华姐季军入行

回顾陈爽的演艺之路，她于2006年赢得多伦多华裔小姐冠军后，翌年来港参加国际中华小姐竞选，凭借甜美样貌和出众气质勇夺季军，随后签约TVB正式入行。在TVB期间，她获得不少演出机会，曾参演《万凰之王》及《冲上云霄II》等多部人气剧集，亦担任过主持工作，其亲切的形象深入民心。不过，事业稳步上扬的她，在2012年约满后毅然离巢，跳出舒适圈挑战自己，转行到航空公司担任营业及市场部的企业销售经理，揭开新一页。

相关阅读：40岁华姐罕晒喷血写真 重返巅峰状态 去年突剃头健康一度引揣测

陈爽淡出幕前嫁海味店太子爷

陈爽离巢后，她与相恋多年的圈外金融才俊男友梁梓轩拉埋天窗，组织幸福家庭，婚后诞下一子一女，凑成一个「好」字，现时子女分别已经11岁和9岁。据悉其丈夫家底丰厚，家族三代均经营参茸海味批发生意。虽然嫁入豪门，但陈爽并未甘于做一位享受生活的阔太太，反而运用自己的商业头脑，与丈夫一同开设网上海味店，将家族生意现代化，成功转型为事业型女强人。近年她过著相夫教子的幸福生活，闲时亦会客串幕前工作，如在2021年曾参演ViuTV剧集《太平纹身店》，网民纷纷羡慕她家庭、事业两得意。

相关阅读：42岁陈法拉约呢两位前TVB女星食饭！对比11年前旧照零变化 同是选美出身做晒幸福人妻