钟丽缇17岁二女疑偷藏电子烟 直播阿妈突推门 眼神闪烁面色大变拍胸口：吓死我了

性感女星钟丽缇的家庭生活，向来备受网民关注，而近日她的17岁二女儿张思捷（Jaden）因一场直播中的意外插曲，再次将钟丽缇一家推向舆论风口。张思捷一直以来给予大众乖巧学霸的印象，她即将入读波士顿大学。然而在一次与粉丝的直播互动中，钟丽缇突然现身推开女儿房门，原本正在与观众闲聊的张思捷，第一反应是下意识地将手中的物品迅速藏到镜头外，眼利的网民指她疑似藏起电子烟，她更怕得直拍胸口，向粉丝直接讲「吓死我了」，故有网民揣测未成年的她，可能有著青少年叛逆的一面。

钟丽缇一家是非缠身

钟丽缇二女的偷藏电子烟疑云外，让人们联想到不久前钟丽缇家庭所面临的另一场公关危机。当时钟丽缇的幼女张凯琳（考拉）在社交平台上发布了一张有女孩坐在马桶上的照片，引发网民猜测相中人正是其姊张思捷。事件迅速发酵，大批网民批评考拉缺乏边界感，更将矛头指向钟丽缇，指责她「不懂教女」。为了平息风波，钟丽缇当时立即发表声明，澄清照片中的女孩并非女儿，而是一位同学，并为此向该同学及其家人致歉。

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钟丽缇为保护女儿疑说谎

然而事情并未就此落幕，不久后有网民爆出新的聊天记录作为「证据」，力指钟丽缇为了保护女儿而选择了说谎。面对新一轮的诚信危机，钟丽缇在6月25日再次透过社交平台发布长文，坦诚地向公众致歉。她解释自己当时的回应，「初衷只是想最大程度保护未成年孩子免受过度网络伤害」，并强调自己「绝无欺瞒大众」的意图。同时她透露事后已对考拉进行了严厉的批评和关于边界感的教育。

钟丽缇忙于帮老公庆生

钟丽缇二女面对新一轮公关灾难，但今次钟丽缇未有再为女儿护航，她正忙于为老公张伦硕庆祝44岁生日，她发布了两人亲密的合照，照片中张伦硕戴着生日皇冠，面前摆放著精致的古罗马建筑风格蛋糕，而钟丽缇则从后方温柔地环抱著他，夫妻间的甜蜜氛围满溢。她在配文中深情地写道：「祝我最亲爱的老公生日快乐。未来的每一个生日，我都想陪你一起过。」这番幸福景象，与女儿们所引发的舆论风波形成鲜明对比。其实张思捷即将在今年7月底迎来她的18岁生日，正式步入成年，而且张思捷入读大学后，作为妈妈的钟丽缇亦只能选择放手，让女儿自己去判断是非对错。

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