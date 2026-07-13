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郭富城掷50万包私人飞机飞银川  员工围「最豪老板」合照喜上眉梢  天王刚拉头马赢过百万

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-13 HKT
发布时间：22:00 2026-07-13 HKT

天王郭富城（Aaron）近日喜事连连，其爱驹「舞林宝典」日前以廿倍赔率爆冷胜出赛事，为他带来超过百万的丰厚奖金，当时他与妻子方媛在现场兴奋拥抱，喜悦之情溢于言表。心情大好的郭富城，对待员工也绝不吝啬。就在赛事翌日，这位阔绰的老板便豪掷50万，包下一架私人飞机，带领8名员工由香港飞往内地银川进行演出，尽显其「最豪老板」的风范。

郭富城包私人飞机带员工飞银川

据悉，郭富城此次包下的是庞巴迪挑战者650（Bombardier Challenger 650）私人飞机，让团队能舒适地前往工作目的地。从曝光的照片中可见，郭富城与一众员工在豪华的机舱内开心合照。他本人穿上一身帅气的黑衣黑裤，配戴著墨镜，悠闲地坐在座位上对著镜头举起V字手势，显得非常有型。由于黑色上衣颇为贴身，更突显出他结实的肌肉线条，呈现「爆肌」效果，可见他已为演出准备就绪，状态极佳。

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郭富城员工笑容满面

而一众员工能与老板同乘私人飞机，心情也显得相当兴奋。在另一张鱼眼镜头拍摄的照片中，员工们围坐在宽敞的座位上，纷纷对著镜头高举V字手势，每个人的脸上都挂著灿烂的笑容，对老板的贴心安排感到非常满意。有员工更兴奋地表示，这次正是老板郭富城带他们体验这次的私人飞机之旅。

郭富城包机传使50万

郭富城此次为员工一掷千金，有指单是包机费用便高达50万，再次证明了他不仅财力雄厚，更是位极度爱护员工的体贴老板。

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