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顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-13 HKT
发布时间：22:15 2026-07-13 HKT

心理学权威顾修全博士离世两年多，其遗作《祖先之道——获得名誉、财富和心灵满足的终极秘诀》将在今届书展（7月15-21日）举行慈善义卖（摊位编号1A b-02），书展全部收入捐予顾修全博士慈善基金，推动基金于本地义工项目发展和设奖学金。

顾修全五十年修行融汇中西

顾博士一生致力将西方心理学普及化成就杰出，他在大学时代同时跟随道家师父修法、风水地灵和祭祖等，修行超过五十年，在道家和密宗的领域上有极高的修为，他亦以承传道家文化和宣扬祭祖与祖先连结为己任，专注于协助祖先解脱的仪式。他的遗作将中西文化共融，透过自身的经历，让大众了解祖先对后人的影响，反复出现强迫性重复，如何与祖先跨代连结，转化祖先纠缠的负面能量，他将终极的秘诀在书中公开，让读者从而能够改变个人和家族的命运。

慈善基金服务聚焦中小学生心理健康

顾修全博士慈善基金第一个举办的活动是于书展义卖顾博士的遗作，顾太说：「慈善基金服务的对象是中小学生，因为博士觉得他们要面对很多问题，包括学校、家庭和人际关系等，有很多情绪、压力和焦虑，他们未必懂得释放和处理，有些不懂表达，有些选择不讲，这些问题往往影响深远，我们的义工团队希望透过举行学校活动，以博士最擅长的心理投射方式，让他们内心的问题和想法被看见，鼓励同辈间互相鼓励和支持，也希望家校及早提供辅导和协助，心理问题比学习问题更需要处理，当思想扭曲了，悲剧是随时有可能发生，协助大家正视他们潜在的心理和情绪问题是慈善基金成立的宗旨。此外，我们亦设有奖学金，博士希望鼓励一些成绩有显著进步的中下游学生。」

教学录像将免费公开

义工团队是顾博士的学生和徒弟，对他的课程熟识，亦曾担任博士的课程助教，当中亦有专业讲师。「博士离世后仍然有人肯为他的遗愿和慈善基金付出，这种忠诚是难能可贵，是博士的福气。」顾博士的书中提到不会授权任何人以他的名义教学，香港的顾修全心理咨询培训中心现已转营，主力将顾博士的祭祖方式普及和协助慈善基金发展，不过顾太透露顾博士的教学是不会失传，因为其生前课程录像是一定会在慈善基金的网上频道免费公开造福人群。

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