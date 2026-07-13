功夫女足｜周星驰收5亿票房自嘲「被调教」 感激每位演员付出

周星驰（星爷）身兼导演、编剧的新作《功夫女足》，把《少林足球》的「功夫加足球」招牌概念延续至女子赛场，上映后势头强劲，内地开画首日票房破亿，而截至昨日（12日）晚间，累计票房已冲破5亿人民币，然而，香港上映安排亦尚未公布。久未露面的星爷，连日来带着张小斐、迪丽热巴、张艺兴等主角巡回谢票，他更在现场真诚致谢每一位台前幕后，尽显谦逊。

周星驰自嘲「被调教」

为了宣传这部投资高达3.8亿元的电影，久未公开露面的星爷亲赴各地与观众交流，在长沙站，他放下一贯的权威形象，自嘲在片场「一点都不权威」，更爆料频频被演员反过来「调教」。他笑说队长张小斐常会出言纠正：「导演不是这样子的，凡事要有一个『度』，不能太火爆。」而饰演师叔公的张艺兴亦充满主见，会主动提议几个版本让导演挑选。星爷称自己反而从对方身上学到东西，并分享心得：「有时候不能把自己的想法强加于别人身上，让别人去发挥他自己，往往有不错的效果。」

周星驰强调合家欢初衷

其后去到成都站，现场气氛更为热烈。星爷多次双手向观众比心，观众亦齐喊「我们爱你」。一名14岁少年分享观影感受，大赞中国功夫的精神力量令人热血沸腾，并承诺会推荐同学入场。谈及创作初衷，星爷明确指出：「其实我们在创作过程里面，我们的目的这些动作都要很有趣的，最重要是小朋友也觉得乐趣，这个是我们其中的目标︰合家欢。」并强调无论14岁还是40岁都能从中获得快乐，紧扣老少咸宜的定位。

周星驰致谢全员

而在另一条片片段 ，见星爷再出场前，特意先让每位演员率先亮相，希望他们先能被看见 ，他由衷向观众表示：「我还是要感在现场所有的主创，假如没有他们，我真的什么都做不出来。」其后，他又跟演员握手真诚答谢 ，姿态诚恳，为这部电影添上温暖。