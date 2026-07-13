三代同糖｜何依婷产后复工暂缓造人计划 感激老公帮手凑女考虑雪卵 点名何广沛组CP：咁讲佢唔会嬲

何依婷(Regina)在《爱．回家之三代同糖》宣布开拍后首度亮相，以一身粉红色亮眼打扮示人，大骚纤细长腿。Regina受访时分享指饰演办公室剧情线的OL朱圆圆，戏份甚重每日都有通告、每周需要参与多天拍摄。Regina去年四月诞下女儿，表示在拍剧与凑女之间尚能取得平衡，由于处境喜剧工时较稳定，放工回家后女儿多数还未睡觉，仍然有一定亲子相处时间：「要多谢老公分担帮手凑女，得闲仲可以做下师奶买餸煮饭！」

Regina与吴若希火花十足

处境喜剧工作量甚高，Regina幸有老公帮忙照顾家庭，但表示不会阻碍造人计划：「暂时唔会造人住，短期内几年都唔会，想趁年轻做多啲嘢，第二胎睇缘份。所以依家超小心超小心，有考虑过雪卵，因为已经32岁，想留住状态好嘅（卵子）可以用。」Regina透露在剧中与吴若希对手戏最多，作为出生入死的好朋友擦出不少火花，起初虽然怕自己未能掌握处境喜剧的幽默感与节奏，但开拍后自觉表现尚可才略感放心。自言本身喜剧能量不高，平时性格较文静，要不断钻研台词、动作与语气，希望达到令观众会心微笑的效果。至于感情线方面，Regina透露剧本暂时未有安排，但朱圆圆喜欢周围认识异性，将来或会加入感情戏：「叫晒全公司所有人嚟，靓仔就得㗎喇！」更点名一位老拍档希望组成CP：「何广沛啰，咁讲佢唔会嬲！」