刘嘉玲罕露惊恐表情画面曝光 低胸任代言人惹过百粉丝起哄 疑被吓窒以手遮胸

现年60岁的金像影后刘嘉玲，近年虽然电影作品不多，但一举一动依然是镁光灯的焦点。刘嘉玲于周星驰新片《功夫女足》中饰演教练，她与星爷的互动再次引爆话题。近日，人气高涨的她于内地出席商业活动，以一身性感装扮惊艳亮相，现场万人空巷群情汹涌，连见惯大场面的她亦疑似流露惊慌神色，更举起手疑似想遮住心口。

刘嘉玲低胸晚装现身

活动当晚，刘嘉玲的状态极佳，尽管已届花甲之年，但岁月似乎未在她脸上留下痕迹。化上精致妆容的她，尽显雍容华贵的气质，强大的女王气场一出场便令人目不转睛。为了此次活动，她更是诚意十足，身穿一袭黑色低胸无袖晚装，大方展现其丰满匀称的好身材，完美诠释了何谓「国色天香」，性感魅力丝毫不减当年。

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刘嘉玲见群情汹涌以手遮胸？

从影片中可见，刘嘉玲在众多工作人员的簇拥下抵达活动现场。然而，即便是见惯大场面的她，在面对汹涌而至的人潮时，仍疑似一度被吓到。现场粉丝将通道挤得水泄不通，场面极度热烈。刘嘉玲在人群中似乎面露一丝惊慌和犹豫，更本能地举起手，看似想遮掩心口，又似想挡住面前过于热情的群众，甚至一度伫立在原地不敢前进。这一幕足以证明，刘嘉玲的巨星魅力依然不减，人气鼎盛。

刘嘉玲展顶级巨星风采

其后，刘嘉玲顺利登台发言，台下粉丝瞬间陷入疯狂，纷纷举起手机，争先恐后地拍照、录影，希望能捕捉这位顶级巨星的风采。整个活动现场星光熠熠，气氛热烈，再次印证了刘嘉玲在粉丝心中的超凡魅力。

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