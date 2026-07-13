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张德兰澳门站优先门票火速售罄 歌单服饰舞蹈全面革新：今年终于梦想成真

影视圈
更新时间：21:15 2026-07-13 HKT
发布时间：21:15 2026-07-13 HKT

因早前纪念入行60年的红馆个唱叫好叫座，在徇众要求下，《张德兰情若真巡回演唱会》澳门站将于8月22日(星期六) 在伦敦人综艺馆隆重举办，票价分别为$1080、$680、$380 三种。今天主办单位宣布好消息：「优先发售门票已全部售罄，为免向隅，大家请密切留意7月16日中午12时正于金光票务、大麦的公开发售。」

张德兰感恩门票抢购一空

当德兰姐知悉个唱澳门站优先发售的门票已被乐迷抢购一空，她感恩多谢大家对她的支持，承诺会把演出做到最好，因她事事希望做到精益求精，演唱会内的歌单、服饰和舞蹈也会全新打造，务求让大家好好享受这场横跨60年的音乐盛会。她续说除了做嘉宾外，她从未正式在澳门举办个人演出，所以有时看到其他歌星好友在澳门开个唱，也希望自己有朝一日能做到，今年终于梦想成真。

张德兰忆13岁澳门驻唱岁月

德兰姐忆述她13、14岁时曾在妈咪陪同下，在澳门驻唱了接近三个月时间，因当时唱歌的地方是夜总会，老板非常贴心给她安排了保镳，好让她不受现场的观众打扰，可以安心唱歌。另外，她非常喜欢澳门的美食，特别是在下环街市才能吃到的正宗潮州夹饼冷糕，也享受在澳门的小巷漫步，看看两边的旧式建筑，感受那份古老时光的氛围。

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