陈冠希日本街头凑女苍老憔悴？ 女儿Alaia暴风成长9岁身高到达父肩 尽得名模母亲真传

45岁的「千禧男神」陈冠希自淡出香港娱乐圈后，近年专注发展个人潮流品牌，并成功转型为好老公、好爸爸。他在2017年与内地名模秦舒培结婚后，育有一女Alaia，一家三口生活美满。近日有网民在日本东京街头「野生捕获」陈冠希，拍下他与9岁女儿Alaia温馨逛街的画面。影片中陈冠希尽显父爱，全程紧紧牵著女儿的手，但其略显苍老的样貌却成为网民热议的焦点。

陈冠希扎辫Look苍老憔悴

影片中，当日陈冠希的打扮十分随性，完全卸下了昔日的偶像包袱。他将头发随意扎出辫子，身穿一件宽松的米色麻质长袖衬衫，配搭军绿色长裤，手上还提著一个牛皮纸购物袋，十足的居家打扮，与普通中年父亲无异。近镜头下，陈冠希脸上岁月痕迹相当明显，不仅肤色暗沉，眼袋、鱼尾纹和法令纹也清晰可见，略显憔悴充满疲态，与过往幕前帅气不羁的形象判若两人。

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陈冠希女儿高到爸爸肩膊

陈冠希的样貌固然引起讨论，但更多人将目光投向他身旁的女儿Alaia。现年9岁的Alaia暴风式成长，身高已到爸爸肩膊。当日她穿著粉色小外套和印花阔脚裤，一头乌黑亮丽的长发随意披散，打扮充满童真。从影片中可见，Alaia的五官轮廓与妈妈秦舒培犹如饼印，拥有鹅蛋脸、高挺的鼻子和一双充满灵气的大眼睛，完美遗传了超模母亲的优良基因。她活泼地跟在爸爸身边，小小年纪已甚有星味，不少网民大赞Alaia越大越靓，是个潜力无限的「星二代」。

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