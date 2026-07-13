姚正菁强势回归乐坛挑战「新人奖」 「最索经理人」林宝玉打造冇压力：老板唔催跑数

姚正菁、林宝玉「孖公仔」拍住上，二人组成最强组合，为菁菁回归娱乐圈铺路！早前菁菁自爆录歌进军乐坛，有意挑战「新人奖」外，仲话同经理人林宝玉倾MV拍摄事宜。虽然制成品未派台，但菁菁经理人公司亦不敢怠慢，开拓经理人部外，亦扩充「新世界娱乐」办公室大展拳脚，菁菁与林宝玉隆重其事盛装出席！

姚正菁重拾少女时代节奏

姚正菁表示现忙于「开会」、录歌，重拾「少女时代」的忙碌：「依家最大改变就系每一日都觉得时间唔够用，因为要去练歌、要做运动减肥、要拍一些生活或者旅行片段post上社交网站啦！原本想送花篮俾老板，但Sam哥话唔使，出席切烧猪就得啦，好老板唔想员工破费！」菁菁透露嚟紧会参加商演，令佢觉得非常紧张：「嚟紧都系唱歌同商演，我暂时都可以适应得到！以前主要系拍剧集，TVB嘅通告比较紧密，而家啲时间就冇咁紧张，无好似以前06:00通告，然后收厂半夜三四点咁辛苦啦，不过突然变返咁高强度嘅工作量，有啲返返去几十年前刚入行嘅感觉。」

林宝玉对姚正菁唱歌信心十足

而林宝玉重返做最索经理人行列，要重新打造姚正菁，不过Connie竟多话二人「老友鬼鬼」，仲话老板冇要求「跑数」：「本身同菁菁都认识，所以冇咁大压力，当知道要做佢经理人嘅时候，个focus 只系谂点样可以做到最好，做啲乜嘢嘢对佢系最有利，点样令佢更加好。老板冇俾压力我哋，只系叫我哋做到嘅就尽量做，叫我地都唔需要俾太大压力自己。（佢唱歌做新人？）对佢唱歌有信心，所以都开始接啲唱歌商演，最近都勤力练习唱歌。」